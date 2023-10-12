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厄多安和哈瑪斯談放人 批以色列轟炸加薩是「大屠殺」

編譯羅方妤／即時報導
土耳其總統厄多安。(Getty Images)
土耳其總統厄多安。(Getty Images)

官方消息來源11日告訴法新社，土耳其總統厄多安正和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯協商釋放以色列人質。另外，半島電視台報導，厄多安也譴責以國封鎖和轟炸加薩形同「大屠殺」。

民營電視頻道土耳其新聞網（Haberturk）報導，消息來源表示：「他們正在協商確保人質獲釋。」

以色列說，約有150名以色列軍民在上周末哈瑪斯突襲時遭挾持，哈瑪斯將人質從以色列邊境載回加薩。

厄多安提出主動調解以維護和平，並一直在和中東各國談判。土國國營安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，厄多安11日稍晚已和沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德和阿爾及利亞總統塔布納談話。報導也引述厄多安的說法指出，土耳其「準備竭盡全力」進行調解與公平仲裁，以迅速終結這場衝突。

此外，厄多安11日在國會對執政黨正義發展黨表示，即使是戰爭也要有「道德」，但自7日以來的衝突「嚴重違反道德」。

他說：「不讓民眾滿足基本需求，還轟炸平民房屋，使用任何可恥的方式進行衝突，不是戰爭，而是大屠殺。我們公開反對在以國領土屠殺平民，也不接受任意且持續的轟炸，屠殺加薩手無寸鐵的無辜民眾。」

厄多安 以色列 加薩

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