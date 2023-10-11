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網紅背包客以色列險中求生 「原來這就是戰爭的氣味」

記者歐陽良盈／台北即時報導
臉書粉專「波阿斯Boza」版主波阿斯人正在以色列，透過網路向親友報平安，並說明周遭情況。(擷取自臉書粉專「波阿斯Boza」)
臉書粉專「波阿斯Boza」版主波阿斯人正在以色列，透過網路向親友報平安，並說明周遭情況。(擷取自臉書粉專「波阿斯Boza」)

巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯以色列發動襲擊，有5.1萬臉書粉絲的台灣網紅「波阿斯Boza」人正在以色列，他透過粉專向親友報平安，稱過去也遇過類似狀況，在以色列習以為常，但看到相關消息陸續傳出，驚覺不是普通的飛彈攻擊，而是嚴重的恐怖攻擊。

臉書粉專「波阿斯Boza」簡介自稱是斜槓以色列的背包客，他說自己很平安，這次到以色列是休息、拜訪許久未見的客戶，非常享受背包客時光，撰文時已經是戰爭第三天，他開始消化自己的感受。

波阿斯表示，17日他半夢半醒間看到手機很多訊息，打開看才知道以色列發生大事了，一開始沒有特別感覺，直到在IG、Twitter上陸續看到相關影片，才知哈瑪斯策劃性進入以色列南部地區，綁架許多小孩、女生、老人、軍人，恐怖分子無差別地掃射路人們。

波阿斯指出，以色列受到攻擊時正好是安息日，又是住棚節最後一天的歡慶妥拉日，傳統上就是要聚在一同歡樂，現代年輕人也會開派對慶祝，沒想到哈瑪斯恐怖主義份子竟選在這天，在音樂祭掃射年輕人，造成200多位年輕人喪失寶貴生命。

波阿斯說，以色列總理納唐亞胡宣布進入戰爭狀態後，街上行人幾乎淨空，許多警力部署在不同路口。當晚8點多左右，防空警報與鐵穹飛彈警報接連響起，他走到陽台，發現特拉維夫市中心有建物被擊中了，大多加薩走廊的砲彈極少飛那麼遠，他立馬把護照和皮夾丟進背包，和鄰居一起到對面大樓裡的防空室。

波阿斯在拍攝的影片中說，被擊中的建物離他住的地方僅約600、700公尺，就在美國大使館附近，從影片可見，該建物上方樓層被炸出一個大洞。波阿斯表示，他和鄰居去的防空室小小空間擠了15人，大家都看著手機了解情況，身旁還有德國旅客。

波阿斯說，隔天他經過炸彈擊中的地方，街邊許多商店玻璃都已被震裂，「真不敢相信我所看到的，這是我腦袋中從未想像過的畫面，原來這就是戰爭的氣味，難以用言語形容。」絕對是他人生中特別的經歷。

以色列 哈瑪斯 臉書

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