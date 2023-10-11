翻歷史看以巴衝突：對全球經濟衝擊有限 除非衝突擴大

以巴衝突進入第五天，雙方死傷慘重。(歐新社)

以色列 與巴勒斯坦民兵組織哈瑪斯 交戰進入第五天，累計已造成嚴重傷亡，雙方合計死亡人數接近2,000人。以巴衝突在全球經濟挑戰重重的時刻爆發，會產生多大的衝擊？

彭博資訊報導，彭博經濟學家11日發布報告指出，若鑑往可知來，過往歷史顯示以巴衝突對全球經濟的影響「有限」。但若這場區域性衝突範圍擴大，特別是主要產油國伊朗也捲入，那就另當別論。

彭博經濟學家指出，過去以色列、哈瑪斯和（或）黎巴嫩南部勢力爆發衝突時，對油市影響有限。一大原因是，這類衝突很少威脅到中東地區石油 生產或運輸。

一旦區域性敵對緊張情勢升高，使主要產油國也捲入其中（例如1990年伊拉克入侵科威特），或擴大為更嚴重的衝突（例如1973年10月的贖罪日戰爭和後續的阿拉伯石油禁運），那麼對全球金融市場的衝擊就隨之大增。

哈瑪斯對以色列發動攻擊，伊朗是否涉入，目前並不明朗。但以色列與伊朗長期交惡，加上德黑蘭支持哈瑪斯，意味區域性衝突很可能擴大，那種情境將對金融市場產生嚴重衝擊。不過，目前情況尚未演變到那個階段。

美國能源資訊署（EIA）的資料顯示，2022年石油生產全球占有率前十大產國依序是：美國、沙烏地阿拉伯、俄羅斯、加拿大、伊拉克、中國、阿拉伯聯合大公國、伊拉、巴西和科威特。