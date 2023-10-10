我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山中領館遭衝撞／襲擊司機為亞裔 交通局：車牌顯示為米慎區居民

以巴衝突第4天 以色列：已奪回加薩邊界區域

巴黎臭蟲蔓延倫敦？地鐵驚現褲管一幕 愈多人只站不坐

聯合新聞網／ 即時報導
有民眾PO出在倫敦地鐵上疑似發現臭蟲的影片，引來倫敦民眾人心惶惶。圖為民眾搭乘倫敦地鐵情形。(歐新社資料照)
有民眾PO出在倫敦地鐵上疑似發現臭蟲的影片，引來倫敦民眾人心惶惶。圖為民眾搭乘倫敦地鐵情形。(歐新社資料照)

一名到倫敦旅行的網友在抖音上發布一則影音，指稱他位於倫敦地鐵的維多莉亞線上，畫面中顯示他的褲管上，疑似出現一隻床蝨（亦稱臭蟲），讓倫敦民眾聞之喪膽，也有愈來愈多人表示，在搭乘地鐵時只站不坐。

該則民眾在倫敦地鐵上發現臭蟲的影片已有逾170萬人閱覽，有媒體報導稱，與巴黎僅利用歐洲之星兩小時便能抵達的倫敦，憂心這些讓巴黎人畏懼的臭蟲，難保不會從往來的旅客、行李、列車座椅上也來到倫敦。

但英國《地鐵報》報導，英國布里斯托大學（University of Bristol）生物科學院教授理查．霍爾（Richard Hall）質疑該名網友PO出的「褲管影片」，可能不是臭蟲，因為牠在外形上還不夠扁，且臭蟲(床蝨)多半是在夜間凌晨1點至5點出沒。代表害蟲防治專業人員的英國害蟲防治協會（BCPA）也不確定「褲管影片」上的是否真能證明為臭蟲，該機構人員認為，在公共交通工具上發現臭蟲並不常見。

倫敦交通局為此也表示，目前臭蟲並未真正蔓延到倫敦，但會持續監控中，也將加強對地鐵的清潔措施，籲請倫敦民眾或遊客切勿過於憂心。但對臭蟲的畏懼感似乎讓倫敦民眾受到影響，《地鐵報》報導，地鐵內有名女乘客驚見蟲子後，驚慌失措到從座位上跳起來，後來旁人則告訴她「那是一隻蟑螂」。

地鐵 抖音

上一則

澤倫斯基：以巴衝突恐分散對烏克蘭戰爭注意力

延伸閱讀

天心遭巴黎警察大吼 下秒「前後包抄帶走」：被盯上了

天心遭巴黎警察大吼 下秒「前後包抄帶走」：被盯上了
紐約、倫敦辦公樓空置率 至少20年來最高

紐約、倫敦辦公樓空置率 至少20年來最高
向地鐵扔磚砸壞近百車窗 14歲少年被捕

向地鐵扔磚砸壞近百車窗 14歲少年被捕
芝加哥馬拉松 4.85萬人參賽創新高

芝加哥馬拉松 4.85萬人參賽創新高

熱門新聞

澳洲一對夫妻在退休後，決定搭郵輪環遊世界。(截取自A Current Affair YouTube)

比養老院便宜 澳洲退休夫妻郵輪環遊世界2年未下過船

2023-10-03 14:19
加拿大亞伯達省的班夫國家公園9月29日發生了灰熊攻擊事件，導致道格．英格利斯（右）與珍妮．古斯（左）跟他們的愛犬死亡，英格利斯的叔叔近日公布了他們生前的最後訊息。(照片翻攝：MAILONLINE)

加拿大夫婦露營遭灰熊攻擊身亡 死前最後簡訊曝光

2023-10-06 11:26
巴勒斯坦加薩走廊實際執政的激進團體「哈瑪斯」7日宣布展開新的行動，他們發射5000枚火箭，槍手也乘機滲透以色列城鎮。美聯社

為何以色列「無人預見」哈瑪斯突襲？官員回答震驚記者

2023-10-07 13:16
巴勒斯坦哈瑪斯組織7日以火箭突襲以色列，打得以色列措手不及，讓以色列上下籠罩著羞辱、失敗、震驚的氣氛中。(Getty Images)

「以色列版珍珠港事件」 以國數十億防禦系統為何失效？

2023-10-07 22:12
德國籍刺青師遭「哈瑪斯」擄殺，放卡車後方遊街示眾且遭褻瀆。（取材自X平台）

德籍刺青女遭哈瑪斯擄殺 半裸屍體放卡車遊街示眾

2023-10-08 21:20
(噓！新聞)

剛進廁所就聽見槍聲…曼谷槍案中國罹難者34歲 細節披露

2023-10-04 14:09

超人氣

更多 >
醬油開封後要不要冷藏？醬油大廠給出答案

醬油開封後要不要冷藏？醬油大廠給出答案
同為44歲… 章子怡同框高圓圓 「骨相之美」掀熱議

同為44歲… 章子怡同框高圓圓 「骨相之美」掀熱議
洛杉磯珠寶店正當防衛 員工開槍劫匪倉皇逃

洛杉磯珠寶店正當防衛 員工開槍劫匪倉皇逃
中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人

中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人
好市多1盎司金條掀搶購 賣得比特價洗衣精還快

好市多1盎司金條掀搶購 賣得比特價洗衣精還快