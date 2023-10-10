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以巴衝突第4天 以色列：已奪回加薩邊界區域

澤倫斯基：以巴衝突恐分散對烏克蘭戰爭注意力

中央社╱巴黎10日即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)
烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，以色列和加薩出現的暴力行為恐會「分散」國際社會對烏克蘭戰爭注意力，同時他也指控俄羅斯正以「某種方式」，支持巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯

中央社引述法新社報導，澤倫斯基在接受法國第2電視台（France 2）訪問時表示，「國際社會的注意力可能會離開烏克蘭，這將產生後續影響」。

澤倫斯基同時指控俄羅斯支持哈瑪斯。他在受訪時表示，「我們確信俄羅斯正在以某種方式支持哈瑪斯的行動」。他同時補充說，「當前的危機…證明了俄羅斯確實尋求在世界各地破壞穩定」。

澤倫斯基也擔憂哈瑪斯襲擊後，以色列面臨的「悲劇」將使對國際社會不再關注烏克蘭戰事。

「我無意進行任何比較。我們國家（烏克蘭）正發生一場可怕的戰爭。在以色列，許多人失去親人。這些悲劇各不相同，但都巨大無比。」

然而，澤倫斯基警告，如果「國際注意力離開烏克蘭，那將會產生後續影響」。他表示：「烏克蘭命運取決於世界其他國家的團結。世界的團結在很大程度上取決於美國的團結。」

關於烏克蘭戰事，澤倫斯基表示，烏克蘭軍隊自6月發起旨在收復領土的反攻行動「正在多條戰線進行，且所有情況下，我們都取得進展」。

烏克蘭 澤倫斯基 哈瑪斯

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