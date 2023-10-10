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以巴衝突第4天 以色列：已奪回加薩邊界區域

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以巴衝突第4天 以色列：已奪回加薩邊界區域

中央社╱即時報導
以色列預料將派出地面部隊推進加薩（Gaza），區域戰火一觸即發的隱憂急遽升高。(Getty Images)
以色列預料將派出地面部隊推進加薩（Gaza），區域戰火一觸即發的隱憂急遽升高。(Getty Images)

以色列今天表示已自巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）手中奪回加薩邊界區域。哈瑪斯4天前發動突襲後與以色列激烈戰鬥，兩邊都有嚴重傷亡。

中央社引述法新社報導，以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）警告，以國於哈瑪斯7日突襲後發動的軍事行動才剛起步，而這場持續性戰爭將消滅哈瑪斯並「改變中東」。

以色列預料將派出地面部隊推進加薩（Gaza），區域戰火一觸即發的隱憂急遽升高。加薩是一個人口擁擠又赤貧的飛地，哈瑪斯7日就是在此發動海陸空突襲行動。

以色列建國75年以來遭遇的這場最嚴重攻擊事件，在以國造成900多人喪生，加薩官員也通報當地目前有900人身亡，以色列軍方稍早還說發現了大約1500名武裝分子的遺體。

以色列軍方表示，他們已大致奪回受困的南部和加薩周邊地區，並從十多個城鎮和集體農場驅逐了頑強的哈瑪斯戰士。

而今晚，加薩市又傳出爆炸聲響。

在耶路撒冷的舊城區（Old City），一名商店老闆說：「以色列人怕阿拉伯人，阿拉伯人怕猶太人…人人都是你怕我我怕你。」

在加薩人滿為患的西法醫院（Al-Shifa hospital），一名急診室醫師表示，院內包括氧氣等的醫療資源已開始出現短缺。

聯合國表示，加薩內有超過18萬7500人流離失所，大多數人選擇在聯合國學校避難。

加薩 以色列 哈瑪斯

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