緬甸勃固豪雨釀洪災 官媒：1萬4000人流離失所

緬甸商業大城仰光附近城鎮勃固近日降雨量創新紀錄，緬甸國營媒體指出，勃固地區已有1萬4000人流離失所。(Getty Images)

緬甸 商業大城仰光附近城鎮勃固（Bago）近日降雨量創新紀錄，當地居民今天急忙從遭洪水 侵襲的家中搶救食物及家當。緬甸國營媒體指出，勃固地區已有1萬4000人流離失所。

法新社報導，東南亞 國家緬甸在雨季通常會出現為期數月的豪雨，但科學家示警，人為導致的氣候變遷正使得天氣模式更加極端。

受豪雨影響，勃固街上居民在水深及腰的洪水中跋涉，還有人坐在小船或倚靠橡膠輪胎浮在水上，水波也不時打在門窗緊閉的商家及民宅。

一名高齡101歲的當地老婦向法新社表示，有生以來首次遇到家裡淹大水。目前在寺院避難的她說，「房子被淹的時候，我站在椅子上」。

她說「「鄰居跟救難人員告訴我不要待在家裡」、「他們揹著我，把我帶到這裡。」

緬甸當局8日表示，勃固地區過去24小時的降雨量達200毫米，創下10月份最高降雨量紀錄。

一名69歲手裡拿著一雙涼鞋及雨傘、正涉水而過的民眾受訪說，「我沒有想到水位會達到這種程度。我從未看過這種景像」。

國營緬甸廣播電視台（MRTV）表示，勃固地區已有1萬4000人流離失所。國營報紙「緬甸環球新光報」（Global New Light of Myanmar）也指出，近5600人暫居當地政府設立的臨時避難所。

緬甸7月起飽受洪患之苦，水災已影響9個邦及地區，包括若開邦（Rakhine）、克欽邦（Kachin）、克倫邦（Karen）、孟邦（Mon）及欽邦（Chin）。