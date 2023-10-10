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男指控在NHK廁所遭強尼喜多川性侵 傑尼斯稱需查證

中央社東京10日專電
圖為傑尼斯總部。(路透)
圖為傑尼斯總部。(路透)

日本傑尼斯事務所已故創辦人強尼喜多川的性侵醜聞尚未結束，日本放送協會（NHK）報導，有一名30多歲男性出面，稱20多年前因為想要成為小傑尼斯，在NHK電視台廁所裡遭到喜多川性侵，但事務所指出當中疑似有「虛假證詞」。

NHK報導，這名男性自稱20多年前在位於東京都澀谷的NHK電視台參加舞蹈練習，希望出現在音樂節目裡，結果在電視台的廁所遭到喜多川多次性侵。

NHK發表評論指出，「我們非常重視這份證詞，這是一項不容忽視的問題，我們今後將繼續採取措施保護出演者的安全與人權。」

對於強尼喜多川疑似在電視台實施性侵，傑尼斯事務所表示，「相關的事實認定，將由再發防止特別小組，以及受害者救濟委員會這些獨立第三方來進行調查。」

事務所在官網發布的聲明雖然沒有指出是哪一起特定事件，但表示「很可能有不是受害者的人，利用真正受害者的證詞捏造虛假陳述」，並稱類似情況不只一起。

事務所表示，很擔心救濟金「最終會落在不符合資格的人手裡」，並要求新聞機構在報導前進行「充分查證」。

最新的性侵指控由NHK昨晚的新聞節目首度爆出，揭露了過去發生在自家電視台的驚人事件。

這名男性表示，2002年秋天，當時他還是一名高中生，因為想要參加小傑尼斯時常出演的音樂綜藝節目「The少年俱樂部」而到NHK電視台參觀，還參加了舞蹈練習。

他表示，強尼喜多川當時也到了電視台，在休息時間把他叫住，帶他到房間外的男廁所對他實施侵犯。這名男性表示，他當時雖然受到很大驚嚇，但想要進入事務所成為偶像的願望實在太強烈，因此沒有聲張。之後他收到事務所的通知，在周末參加了練習。

他自稱，在那段時間，他在電視台的廁所裡大約受到5次類似侵犯。數個月後，他首次拒絕強尼喜多川，事務所接下來就不再通知他參加練習。

這名男性受訪時稱，「我受害時心想，如果不忍下來，就無法實現我的夢想，但同時也非常震驚。今年爆出這些（性侵醜聞）事件後，回想當年發生的事情果然非常奇怪。」

截至目前為止，強尼喜多川的犯罪地點都發生在訓練營、旅館，或他的自宅，這是首次有人指控他在公共場所的電視台裡犯下惡行。

「The少年俱樂部」從2000年4月開始播出，是一個以「小傑尼斯」為主的音樂綜藝節目。小傑尼斯就是傑尼斯事務所的練習生，以未來出道為目標。喜多川的性侵醜聞爆出後，NHK的媒體總局長山名啟雄表示，將檢討更改節目內容。

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