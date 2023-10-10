以色列全面圍困加薩 聯合國預警人道情勢將惡化

聯合國秘書長古特瑞斯9日譴責巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織「哈瑪斯」（Hamas）突襲以色列，但也說，以色列宣布全面圍困加薩走廊，他「深感心痛」。（路透）

聯合國秘書長古特瑞斯今天譴責巴勒斯坦 伊斯蘭主義運動組織「哈瑪斯」（Hamas）突襲以色列 ，但也說，以色列宣布全面圍困加薩 走廊，他「深感心痛」。

綜合法新社和路透報導，古特瑞斯（Antonio Guterres）告訴記者：「在這波敵對行動發生前，加薩地區（Gaza）的人道情勢已極為艱困…現在只會呈幾何級數惡化。」

以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）今天稍早宣布以色列將「全面圍困」加薩走廊，並強調這對加薩走廊230萬人口的影響，包括「沒電、沒食物、沒水，沒天然氣，全都關閉」。

許多人擔心以色列為了擊敗哈瑪斯並解救人質，可能發動大規模地面攻擊，生活在貧困加薩地區的巴勒斯坦人正為此做準備。

古特瑞斯強調：「最近這波暴力並非毫無來由…事實是，這源於長期衝突，長達56年的占領，目前看不到政治解決的可能。」

他說：「我承認以色列的合理安全考量，但我也要提醒以色列，軍事行動的執行必須嚴格符合國際人道法。」

古特瑞斯表示：「以色列今天宣布要開始全面圍困加薩走廊，不准任何物資進入，包括電、糧食或燃料，我深感心痛。」

他說，聯合國會持續努力提供援助以滿足加薩地區的需求，「以色列必須看到對安全的合理需求化為現實，巴勒斯坦人也要看到建立自己國家的明確願景得以實現」。

哈瑪斯本月7日前所未見地從陸、海、空多點突襲以色列，不僅襲擊軍事基地，還槍殺平民，並擄走約100名人質，以色列隨後猛烈反擊加薩地區；以方有超過700人死亡，加薩方面則有560人喪命。

古特瑞斯在演說一開頭便「堅決譴責哈瑪斯和其他團體在加薩周圍對以色列城鎮村落發動可惡攻擊」。

他說：「我同意巴勒斯坦人心懷不滿很合理…但這些恐怖行動和殺戮、傷人與綁架平民的行為，無論如何都說不過去。」

以色列向來得意於自己在諸多衝突中展現的高科技軍事能力和情報觸角，這次卻栽在哈瑪斯的突襲上。

面對以色列斷水、斷糧、斷電和新一波突襲，加薩地區的巴勒斯坦人民生活狀況看來比以往任何時候都更為糟糕。

加薩東北部鄰近以色列邊界的貝特漢諾鎮（Beit Hanoun）一名居民說：「不用想太多也知道，以色列遭受史上最大損失，可以想像他們會怎麼做…我日出時分就把家人帶走，其他數十個家庭也一樣。我們許多人都接到以色列安全軍官的電話和語音訊息要我們離開，因為他們將展開行動。」