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大馬前首相馬哈地：西方長期漠視巴勒斯坦權益 導致衝突難解

中央社／吉隆坡10日專電
馬來西亞前首相馬哈地。（美聯社）
馬來西亞前首相馬哈地。（美聯社）

以巴衝突情勢增溫，馬來西亞前首相馬哈地也透過社群平台發文，譴責強大的西方國家及媒體等機構回應是虛偽、偏執和病態，導致以巴雙方逾70年的衝突始終無法有效解決。

馬哈地（Mahathir Mohamad）昨天傍晚在前身為推特（Twitter）的X平台發文表示，西方國家並沒有按照事實處理這次衝突，而是選擇繼續欺騙性的陳述，認為是恐怖分子對以色列攻擊，明顯地把責任歸咎哈瑪斯（Hamas）、真主黨（Hezbollah）和伊朗。

他因此指出，美國認為有理由對以色列提供軍援，報復巴勒斯坦的攻擊行動。

馬哈地認為，這些都與事實相距甚遠，數十年來，以色列人一直對巴勒斯坦人犯下戰爭罪行、屠殺、種族滅絕等難以想像的暴行。這些都不是偶發事件，而是在70多年中不斷發生。

馬哈地發文說，巴勒斯坦人被趕出自己的土地，舉凡向以色列當局尋求的任何形式賠償，都遭到以色列國防軍（IDF）暴力對待。巴勒斯坦人已被逼到絕境，加薩（Gaza）變成一個露天監獄，他們試圖進行零星的報復行動，反遭國防軍全面反擊，特別是由超級大國美國提供的武器。

他並說，西方大國及其機構仍持續說謊，繼續他們的論述，聲稱這種敵對行為是恐怖分子所為，漠視巴勒斯坦人民遭剝奪自由和土地權利的事實。

馬哈地發文強調，任何嘗試為巴勒斯坦人尋找和平且公正的解決方案，都將徒勞無功，以色列人可能會進行種族滅絕卻免於懲處，完全無視國際法。

馬來西亞關注以巴衝突，大馬外交部已於8日發表聲明，重申巴勒斯坦人的合法權利，主張他們有權在以1967年以前邊界為基礎的國際公認邊界範圍內和平居住，並以東耶路撒冷為首都，以及巴勒斯坦人返回家園與取回財產的不可剝奪權利。

馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）也批評國際社會對巴勒斯坦人民遭受暴行和壓迫的問題上採取偏袒作為。

巴勒斯坦 以色列 加薩

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