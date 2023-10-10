以色列音樂節遭哈瑪斯襲擊 志工：死者多近距離中彈

一段9日被匿名釋出影片顯示，一名哈瑪斯武裝分子從「超新星音樂節」（Supernova festival）中挾持一名男子。（Getty Images）

數十年來，以色列 籍的遺體搬運志工布克金曾在各種可怕的災難現場工作，但巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯 」本月7日在一場音樂節屠殺後的場面，仍讓他手足無措。

布克金（Moti Bukjin）是趕赴現場的首批救援人員之一。他說：「情況還要糟糕得多。」

這場「超新星音樂節」（Supernova festival）在加薩 （Gaza）附近沙漠裡的集體農場舉行，當天有270人遭槍殺，或被燒死在車裡，其中多數是一身派對打扮的年輕人，他們徹夜在星空下跳舞，然後遇上死劫。

法新社報導，倖存者說，那天是猶太人的安息日，日出後不久，火箭就開始從附近的加薩地區劃過天際。

接下來的場景讓這群狂歡舞客膽戰心驚：拿著突擊步槍的伊斯蘭主義武裝分子朝他們衝來，有的開卡車，有的騎摩托車，甚至有人駕駛機動滑翔傘。

「超新星音樂節」（Supernova festival）7日在加薩（Gaza）附近沙漠裡的集體農場舉行，卻遭巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」襲擊。圖為9日的音樂節現場，活動帳篷與受損車輛仍停放在現場，一片狼藉。（Getty Images）

布克金說，槍手四處掃射，「以一種不可思議的方式冷血殘殺民眾」，許多死者是近距離頭部中彈。他還說，民眾在試圖逃跑時遭射殺，掉進路邊的溝裡。

布克金認為，武裝分子明顯從容且有條有理地採取行動，「在安全部隊到場之前，他們的時間很充裕。他們把一些車連同裡面的人一起燒毀。我們看到頭部槍傷，頭部中彈，下巴中彈」，這顯示殺手「不是隨機掃射，希望隨便打中幾個」。

梅澤（Ahuva Mayzel）的21歲女兒艾迪（Adi）也參加了這場音樂節，她最後一次聽到艾迪的消息是在日出後一小時。

梅澤住在以色列於約旦河西岸占領地帶建設的屯墾區。她告訴記者：「那是我們最後一次通話，電話裡可以聽見很多聲響和槍聲、爆炸聲，一片混亂，全亂了。」

梅澤還在等待女兒的消息，她說：「我們很無助，身為父母卻無能為力…這真的想都想不到，這麼多人受害，這麼多人喪命，這麼多人失蹤。」

哈瑪斯（Hamas）從加薩發動這波大規模多點突襲，讓以色列大為震驚，這是以色列建國75年來遭受死傷最慘重的攻擊。

哈瑪斯武裝分子在數千枚火箭密集攻擊的掩護下，湧入鄰近的以色列城鎮和集體農場殺害平民。

哈瑪斯還綁架至少100名人質，其中一些是從超新星音樂節擄走。有些人質被帶回加薩後，被迫遊街示眾，沿路都有歡呼的群眾。

布克金所屬的宗教慈善團體Zaka按照猶太律法搬運遺體，並正要前往以色列南部其他地點。

他心情沉重地說：「這會是很艱難的一天。」