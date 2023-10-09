以色列遭誤導經濟牌奏效 哈瑪斯成功發動突襲

圖為9日以色列的鐵穹反導系統攔截了從加薩走廊發射的火箭。路透

巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯 在以色列 措手不及下發動攻擊，消息人士指出，以色列遭誤導相信經濟誘因奏效，哈瑪斯無意發動新一波突襲，不料該武裝團體持續密謀行事。

以色列堪稱擁有中東最強大軍隊。路透報導，哈瑪斯（Hamas）過去2年的詭計說服以色列相信這個武裝團體無意進行對抗，但卻秘密維持軍事計畫。哈瑪斯7日對以色列發動突襲，是自1973年埃及與敘利亞發動「贖罪日戰爭」以來，以色列軍隊面臨的最大攻擊。

一名與哈瑪斯關係密切的消息人士指出，以色列遭誤導相信，已透過向加薩 地區勞工提供經濟誘因，遏制因戰爭而筋疲力竭的哈瑪斯，但其實哈瑪斯鬥士仍在受訓並進行演練。

這名消息人士表示，「過去幾個月，哈瑪斯利用前所未見的情報伎倆誤導以色列」，讓以色列誤以為它沒有意願進行對抗或對戰，但實際上哈瑪斯卻在為這場大規模行動做準備。

這起事件適逢猶太人安息日及歡慶宗教節日之際，以色列坦承，在措手不及下遭到攻擊。哈瑪斯武裝分子突襲以色列數個城鎮，殺害800名以色列人、劫持約150人；以色列隨即也向加薩進行報復，造成逾680名巴勒斯坦人喪生。

「這是我們的911事件」，以色列國防部發言人迪納爾（Nir Dinar）少校形容，「他們突襲我們，很快從空中、地面及海上等多地而來」。

黎巴嫩的哈瑪斯代表哈姆丹（Osama Hamdan）向路透表示，這場攻擊展現了「不論以色列軍事力量及能力」，巴勒斯坦人都有決心達成目標。

根據這名消息人士，哈瑪斯為了這波突襲行動，在加薩設立一個仿照以色列人定居點的場所來進行相關軍事訓練，甚至還錄下演練畫面。「以色列當然有看到這些，但仍相信哈瑪斯並不想發動攻擊」。

同時，哈瑪斯也成功讓以色列誤信，它更在意的是確保加薩走廊（Gaza Strip）地區的勞工有跨境工作機會，且無意發動新的戰爭。

2021年以來，以色列一直尋求為加薩地區提供基本經濟穩定，包括發出數千張許可證讓加薩民眾可到以色列或約旦河西岸（West Bank）工作。這些地方的營建業、農業及服務業薪資高達加薩的10倍以上。

另一名以色列陸軍發言人指出：「我們原本相信他們來這裡工作、賺錢回加薩，就能創造一定程度的平靜，但我們錯了。」

一名以色列安全單位的消息人士坦承，以色列安全機構遭哈瑪斯欺騙，「他們讓我們以為他們想要金錢」，但其實一直都在為這次行動進行軍事演練。

另一名來自以色列安全單位的消息人士也說，過去一段時間，以色列相信哈瑪斯領袖辛瓦（Yahya Sinwar）忙著管控加薩，「而非殺害猶太人」。同一時間，以色列把焦點從哈瑪斯轉移至推動與沙烏地阿拉伯關係正常化。

以色列向來都以滲透及監測伊斯蘭團體的能力感到自豪。與哈瑪斯關係密切的消息人士指出，因此哈瑪斯這次行動其中一個關鍵是避免消息走漏。許多哈瑪斯領袖事先並不知情，而這1000名執行行動的武裝分子在受訓過程中也對演練目的一無所知。