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以巴衝突╱以色列800死 150人遭俘擄 巴勒斯坦687死

中央社耶路撒冷9日綜合外電報導
圖為在加薩市的巴勒斯坦居民8日檢視被以軍報復回擊後的樓宇。(美聯社)
圖為在加薩市的巴勒斯坦居民8日檢視被以軍報復回擊後的樓宇。(美聯社)

以色列軍方指出，他們史無前例召集了30萬名後備軍人，並對加薩走廊實施全面封鎖，這代表以色列可能計劃在當地發動地面攻擊，以擊敗巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」。

路透報導，巴勒斯坦武裝分子7日發動大規模襲擊，殺害數以百計的以色列人並挾持許多人質，兩天過去他們仍躲藏在以國境內多處地點。

以色列電視台Kan TV報導，哈瑪斯（Hamas）發動攻擊造成的死亡數，已經攀升至800人。

在哈瑪斯控制的加薩走廊（Gaza Strip），以色列對當地發動有史以來最密集的報復性空襲，從7日至今已導致超過500人喪命。

根據紐約時報報導，這幾天以巴衝突已造成以色列800死，150人遭俘虜。巴勒斯坦687死。

以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）已經宣布以國加強封鎖加薩走廊，甚至連食物和燃料也無法運到當地。

以色列於短短兩天內召集30萬後備軍人的消息，更進一步加劇各界臆測，亦即以色列可能正考慮對加薩走廊發動地面攻擊。

以色列國防軍（Israel Defence Forces）發言人哈加里（Daniel Hagari）表示：「我們從來沒有以這種規模召集如此多的後備軍人。我們正發動進攻。」

以色列 加薩 巴勒斯坦

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