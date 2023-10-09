我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國報告：中國新一代核潛艇靜音性能有突破性進展

新車養不起 研究：車主一年費用超過1.2萬元

美國之音：一帶一路留爛尾 芬蘭農業園區淪廢墟

中央社台北9日電

美國之音（VOA）8日報導，湖南發改委在芬蘭闢建「北歐湖南農業產業園區」，原被譽為中國推動「一帶一路」的指標之一，如今園區主體建築物門破牆裂窗碎淪廢墟，彷彿曾經歷戰火。

報導說，湖南省發改委發布的一帶一路暨國際產能合作重大計畫，其中包括在芬蘭的東南部交通樞紐城市科沃拉（Kouvola）闢建「北歐湖南農業產業園區」，總投資3億4200萬美元。

但目前這片園區已經成為廢墟，建物的門窗也都破碎，裡面堆滿垃圾和廢棄物，當地媒體「科沃拉消息報」（Kouvolan Sanomat）報導，2020年一場大火燒毀主樓的3樓，因遲遲找不到業主而沒有拆除。

原來業主是瑞士籍的長沙商人、大唐集團董事長唐勇，現在連芬蘭警方也找不到他，VOA的記者表示，當地民眾提起這片園區搖頭說，那是個失敗，並且中國老闆已經失蹤。

在芬蘭透過網路查大唐集團的資訊得知，這家公司經營始於2013年，營業額為負數，沒有雇用員工，業務虧損20萬歐元（約21.1萬美元），營業利潤率負74.6%，營業額最多的一年是2020年僅2000歐元。

公司註冊地址在芬蘭首都赫爾辛基，登記經營的營業項目是木屋製造，撥打註冊的電話號碼，接聽方回應並非大唐集團，還說打錯了。

報導指出，這片廢墟的部分建物最初其實是科沃拉市的精神病院，分析人士說，極可能唐勇承購這些閒置的醫院舊樓，虛設空殼公司，吸引湖南官員不斷造訪，以吸引來自中國的投資。

中國領導人習近平力推的「一帶一路倡議」屆滿10週年，英國廣播公司（BBC）9月間報導，這項標榜以闢建基礎建設串聯歐亞非的大撒幣方案，已造成多國債台高築，可說是失敗的。

旅居美國的不具名中國智庫專家告訴BBC，導致失敗的關鍵在於，中國的政治體制支持不了這種全球性的大規模計畫。

這位專家說：「（中國）政治體制相對來說是比較保守，比較封閉的、向心的一種制度體系，這種制度的體系應對不了全球性的布局，應對不了全球性的這些供應商。」

於是深度參與一帶一路的若干國家未受其利，反而債台高築，可說痛感更強。

一帶一路 投資 國債

上一則

仁愛礁爭議 中外交部發5點聲明：促菲方停止挑釁

下一則

以巴衝突 中國學者：和談機會低、選邊站更危險

延伸閱讀

肯亞一帶一路基建爛尾 將向中國再借10億美元

肯亞一帶一路基建爛尾 將向中國再借10億美元
港媒：李家超16日起訪北京4天 出席「一帶一路」論壇

港媒：李家超16日起訪北京4天 出席「一帶一路」論壇
沒辦法搬到芬蘭 你可考慮美國這10個最幸福的州

沒辦法搬到芬蘭 你可考慮美國這10個最幸福的州
芬蘭前總理馬林辭去國會議員 政界評價兩極

芬蘭前總理馬林辭去國會議員 政界評價兩極

熱門新聞

澳洲一對夫妻在退休後，決定搭郵輪環遊世界。(截取自A Current Affair YouTube)

比養老院便宜 澳洲退休夫妻郵輪環遊世界2年未下過船

2023-10-03 14:19
加拿大亞伯達省的班夫國家公園9月29日發生了灰熊攻擊事件，導致道格．英格利斯（右）與珍妮．古斯（左）跟他們的愛犬死亡，英格利斯的叔叔近日公布了他們生前的最後訊息。(照片翻攝：MAILONLINE)

加拿大夫婦露營遭灰熊攻擊身亡 死前最後簡訊曝光

2023-10-06 11:26
巴勒斯坦哈瑪斯組織7日以火箭突襲以色列，打得以色列措手不及，讓以色列上下籠罩著羞辱、失敗、震驚的氣氛中。(Getty Images)

「以色列版珍珠港事件」 以國數十億防禦系統為何失效？

2023-10-07 22:12
巴勒斯坦加薩走廊實際執政的激進團體「哈瑪斯」7日宣布展開新的行動，他們發射5000枚火箭，槍手也乘機滲透以色列城鎮。美聯社

為何以色列「無人預見」哈瑪斯突襲？官員回答震驚記者

2023-10-07 13:16
(噓！新聞)

剛進廁所就聽見槍聲…曼谷槍案中國罹難者34歲 細節披露

2023-10-04 14:09
圖為杜拜機場。（美聯社）

她遊杜拜在機場被查…因1舉動被控攻擊 受困5個月才返美

2023-10-04 18:48

超人氣

更多 >
FBI警告 小心這種新詐騙 3步掏空你的帳戶

FBI警告 小心這種新詐騙 3步掏空你的帳戶
哈瑪斯擄走以色列女學生 證實是中以混血兒 在北京出生

哈瑪斯擄走以色列女學生 證實是中以混血兒 在北京出生
德籍刺青女遭哈瑪斯擄殺 半裸屍體放卡車遊街示眾

德籍刺青女遭哈瑪斯擄殺 半裸屍體放卡車遊街示眾
受邀Home趴被看光 13人遭美國知名連鎖便利店少東偷拍

受邀Home趴被看光 13人遭美國知名連鎖便利店少東偷拍
新聞周刊：哈瑪斯突襲以色列 川普洩密給俄羅斯受檢視

新聞周刊：哈瑪斯突襲以色列 川普洩密給俄羅斯受檢視