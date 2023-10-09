美國之音：一帶一路留爛尾 芬蘭農業園區淪廢墟

美國之音（VOA）8日報導，湖南發改委在芬蘭闢建「北歐湖南農業產業園區」，原被譽為中國推動「一帶一路 」的指標之一，如今園區主體建築物門破牆裂窗碎淪廢墟，彷彿曾經歷戰火。

報導說，湖南省發改委發布的一帶一路暨國際產能合作重大計畫，其中包括在芬蘭的東南部交通樞紐城市科沃拉（Kouvola）闢建「北歐湖南農業產業園區」，總投資 3億4200萬美元。

但目前這片園區已經成為廢墟，建物的門窗也都破碎，裡面堆滿垃圾和廢棄物，當地媒體「科沃拉消息報」（Kouvolan Sanomat）報導，2020年一場大火燒毀主樓的3樓，因遲遲找不到業主而沒有拆除。

原來業主是瑞士籍的長沙商人、大唐集團董事長唐勇，現在連芬蘭警方也找不到他，VOA的記者表示，當地民眾提起這片園區搖頭說，那是個失敗，並且中國老闆已經失蹤。

在芬蘭透過網路查大唐集團的資訊得知，這家公司經營始於2013年，營業額為負數，沒有雇用員工，業務虧損20萬歐元（約21.1萬美元），營業利潤率負74.6%，營業額最多的一年是2020年僅2000歐元。

公司註冊地址在芬蘭首都赫爾辛基，登記經營的營業項目是木屋製造，撥打註冊的電話號碼，接聽方回應並非大唐集團，還說打錯了。

報導指出，這片廢墟的部分建物最初其實是科沃拉市的精神病院，分析人士說，極可能唐勇承購這些閒置的醫院舊樓，虛設空殼公司，吸引湖南官員不斷造訪，以吸引來自中國的投資。

中國領導人習近平力推的「一帶一路倡議」屆滿10週年，英國廣播公司（BBC）9月間報導，這項標榜以闢建基礎建設串聯歐亞非的大撒幣方案，已造成多國債 台高築，可說是失敗的。

旅居美國的不具名中國智庫專家告訴BBC，導致失敗的關鍵在於，中國的政治體制支持不了這種全球性的大規模計畫。

這位專家說：「（中國）政治體制相對來說是比較保守，比較封閉的、向心的一種制度體系，這種制度的體系應對不了全球性的布局，應對不了全球性的這些供應商。」

於是深度參與一帶一路的若干國家未受其利，反而債台高築，可說痛感更強。