戰火陡升 以色列成區域天然氣樞紐的雄心抱負恐受挫

以色列塔馬天然氣田的鑽井平台檔案照。(美聯社)

紐約時報報導，以色列 與加薩 武裝分子之間的戰鬥可能打擊到以色列和東地中海地區的雄心抱負，他們原計畫成為向歐洲和其他區域出口天然氣 的樞紐，但戰事恐將減緩投資腳步。

美國能源巨擘雪佛龍（Chevron）2020年以大約40億美元收購諾貝爾能源（Noble Energy），取得以色列兩大離岸天然氣田利維坦（Leviathan）和塔瑪（Tamar）的股權，使此一雄心抱負有機會實現。諾貝爾能源公司在以色列天然氣開發處於領先地位。

海上天然氣田的設施有嚴密的安保措施，儘管雪佛龍經營的塔瑪生產平台距以色列南部城市Ashkelon大約15英里，有可能受到來自加薩的襲擊。雪佛龍本周末發布聲明表示，將相關設施是否繼續營運的問題交給以色列政府。

雪佛龍一直在制定計畫，希望擴大利維坦和塔馬氣田的產量，並加設管道，增加由以色列輸送到埃及的天然氣，埃及以液化天然氣形式、自地中海沿岸設施間接出口以色列的產出。該公司還考慮要在以國水域架設浮動設施以處理液化天然氣，這將耗資數十億美元。除以色列外，雪佛龍也活躍於埃及和塞浦勒斯。

周六開始的激烈戰事恐將減緩對該地區天然氣田的投資腳步，還可能阻礙以色列吸引更多國際能源公司前來鑽探天然氣的努力。