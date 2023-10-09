戰火陡升 以色列成區域天然氣樞紐的雄心抱負恐受挫
紐約時報報導，以色列與加薩武裝分子之間的戰鬥可能打擊到以色列和東地中海地區的雄心抱負，他們原計畫成為向歐洲和其他區域出口天然氣的樞紐，但戰事恐將減緩投資腳步。
美國能源巨擘雪佛龍（Chevron）2020年以大約40億美元收購諾貝爾能源（Noble Energy），取得以色列兩大離岸天然氣田利維坦（Leviathan）和塔瑪（Tamar）的股權，使此一雄心抱負有機會實現。諾貝爾能源公司在以色列天然氣開發處於領先地位。
海上天然氣田的設施有嚴密的安保措施，儘管雪佛龍經營的塔瑪生產平台距以色列南部城市Ashkelon大約15英里，有可能受到來自加薩的襲擊。雪佛龍本周末發布聲明表示，將相關設施是否繼續營運的問題交給以色列政府。
雪佛龍一直在制定計畫，希望擴大利維坦和塔馬氣田的產量，並加設管道，增加由以色列輸送到埃及的天然氣，埃及以液化天然氣形式、自地中海沿岸設施間接出口以色列的產出。該公司還考慮要在以國水域架設浮動設施以處理液化天然氣，這將耗資數十億美元。除以色列外，雪佛龍也活躍於埃及和塞浦勒斯。
周六開始的激烈戰事恐將減緩對該地區天然氣田的投資腳步，還可能阻礙以色列吸引更多國際能源公司前來鑽探天然氣的努力。
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