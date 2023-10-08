哈瑪斯聲稱俘虜以軍指揮官 以色列證實士兵平民被綁
據報導，巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）已俘虜以色列陸軍指揮官艾侖尼。哈瑪斯發布了一張艾侖尼身穿T恤和內衣，在加薩市（Gaza City）街頭被帶走的照片。
綜合法新社與「猶太紀事報」（Jewish Chronicle）報導，以色列國防軍（IDF）發言人哈加里（Daniel Hagari）少將證實，有以色列士兵和平民遭到綁架。
哈加里今天晚間表示：「目前我無法說明具體人數。」並提到，加薩東部尼格夫沙漠（Negev）的城鎮比利（Beeri）和歐發金（Ofakim）也出現「嚴重的人質情況」。
根據以色列新消息報網站（Ynetnews）報導，「據信已有數十名以色列俘虜被帶到加薩走廊，其中包括許多婦女、兒童、和老人」。
「猶太紀事報」報導，艾侖尼（Nimrod Aloni）今年稍早由以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）任命為以色列國防軍（Israeli Defence Force）「縱深部隊」（Depth Corps）以及軍事學院指揮官。
一名以色列國防軍消息人士告訴「猶太紀事報」，哈瑪斯聲稱關於艾侖尼的內容「不明確且未經證實」。
哈瑪斯政治局副主席艾魯里（Saleh al-Arouri）告訴半島電視台（Al Jazeera），哈瑪斯已抓獲「大量」以色列俘虜，聲稱其中包含「高階軍官」。
艾魯里隨後稱，哈瑪斯正在進行爭取自由的戰役，他說道：「這不是一次『打了就跑』（hit-and-run）的行動…我們開啟了一場全面戰鬥。我們希望這場戰鬥持續、戰線擴大。」
艾魯里表示：「我們有個首要目標：我們的自由，和我們聖地的自由。」
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