哈瑪斯聲稱俘虜以軍指揮官 以色列證實士兵平民被綁。圖為巴勒斯坦一名母親和兩個孩子站在加薩被炸成廢墟的公寓跟前。(歐新社)

據報導，巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯 （Hamas）已俘虜以色列 陸軍指揮官艾侖尼。哈瑪斯發布了一張艾侖尼身穿T恤和內衣，在加薩 市（Gaza City）街頭被帶走的照片。

綜合法新社與「猶太紀事報」（Jewish Chronicle）報導，以色列國防軍（IDF）發言人哈加里（Daniel Hagari）少將證實，有以色列士兵和平民遭到綁架。

#Israel said #Hamas attacked its military Barracks & settlements, killing in a few hours at least 400 people, 4 Brigadier Generals & officers operating among the elite forces. A memorable hit to the "invincible" Israeli Army.

FT IDF Brigadier General Nimrod Aloni was captured. pic.twitter.com/U0M0nMfESy — Elijah J. Magnier 🇪🇺 (@ejmalrai) 2023年10月8日

哈加里今天晚間表示：「目前我無法說明具體人數。」並提到，加薩東部尼格夫沙漠（Negev）的城鎮比利（Beeri）和歐發金（Ofakim）也出現「嚴重的人質情況」。

根據以色列新消息報網站（Ynetnews）報導，「據信已有數十名以色列俘虜被帶到加薩走廊，其中包括許多婦女、兒童、和老人」。

「猶太紀事報」報導，艾侖尼（Nimrod Aloni）今年稍早由以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）任命為以色列國防軍（Israeli Defence Force）「縱深部隊」（Depth Corps）以及軍事學院指揮官。

一名以色列國防軍消息人士告訴「猶太紀事報」，哈瑪斯聲稱關於艾侖尼的內容「不明確且未經證實」。

哈瑪斯政治局副主席艾魯里（Saleh al-Arouri）告訴半島電視台（Al Jazeera），哈瑪斯已抓獲「大量」以色列俘虜，聲稱其中包含「高階軍官」。

艾魯里隨後稱，哈瑪斯正在進行爭取自由的戰役，他說道：「這不是一次『打了就跑』（hit-and-run）的行動…我們開啟了一場全面戰鬥。我們希望這場戰鬥持續、戰線擴大。」

艾魯里表示：「我們有個首要目標：我們的自由，和我們聖地的自由。」