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阿富汗西部規模6.3強震 罹難人數增至約120人

中央社阿富汗赫拉特7日綜合外電報導
阿富汗西部發生規模6.3強震，死亡人數已攀升至約120人，另有1000餘人受傷。圖為災區民眾等待救援。（歐新社）
阿富汗西部發生規模6.3強震，死亡人數已攀升至約120人，另有1000餘人受傷。圖為災區民眾等待救援。（歐新社）

阿富汗救災當局表示，該國西部今天發生規模6.3強震，死亡人數已攀升至約120人，另有1000餘人受傷。災區許多民眾正在斷垣殘壁中拼命挖掘，盼能營救受困的家人。

法新社報導，美國地質調查所（USGS）稍早指出，這起強震的震央位於赫拉特（Herat）西北方40公里處，震源深度僅有14公里，且之後當地又發生規模介於4.3及6.3的8次餘震。

夜幕降臨之際，法新社記者在赫拉特省的薩博蘭村（Sarboland）看到震央附近有數十棟房屋被夷為平地。

在災區，許多男性拿著鏟子，在倒塌建築物的殘磚破瓦中拼命挖掘，婦女和兒童只能在一旁焦急地等待消息。

一名42歲男子告訴法新社，「第一次地震發生時，所有房子都倒塌了，屋裡的人都被活埋了。有些家庭已經完全失去消息。」

另名32歲男性居民說，強震發生之際他正在工作，「我們趕回家後發現什麼都沒剩下，一切都化為塵土」。他還說，目前已挖出約30具罹難者遺體。

赫拉特省災害管理部門官員阿斯哈里（Mosa Ashari）表示，除了「約有120人」喪生之外，「我們還接獲通報，稱有1000多名婦女、兒童和老人受傷」。

稍早，赫拉特省災害管理部門發言人告訴法新社，預計罹難人數將飆升至「非常高」。

阿富汗 地震

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