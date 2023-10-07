美籍男子疑毀壞古羅馬雕像 遭以色列警方逮捕

一名美國籍男子疑「蓄意破壞」以色列博物館的古羅馬雕像遭逮捕。（美聯社）

以色列 警方證實，一名美國籍男子疑「蓄意破壞」以色列博物館 的古羅馬雕像遭逮捕。初步調查顯示，嫌犯認為這些雕像屬於「偶像崇拜」違背猶太 教核心，因此出手破壞。

美國有線電視新聞網（CNN）今天報導，警方接獲位於耶路撒冷的以色列博物館（Israel Museum）安全人員通報後，到場逮捕這名40歲的男子。

以色列「耶路撒冷郵報」（The Jerusalem Post）報導，館內2座源自西元2世紀的古羅馬雕像遭到毀損。

根據以色列警方提供給CNN的聲明，耶路撒冷分局警察5日接獲以色列博物館安全人員通報，一名遊客故意破壞館內價值不菲的雕像，造成巨大損失。這名美國籍嫌犯隨後遭警方帶回盤問。

警方也在聲明中表示，初步調查顯示，嫌犯因認為這些雕像屬於「偶像崇拜」且違反「妥拉」（Torah），而出手破壞這些物品。「妥拉」為猶太教核心。

不過，嫌犯律師則表示，男子的行為並非出於基本教義信仰，而是精神疾病所致。

隨著警方調查持續進行，地方法官決定將嫌犯延長羈押至9日。

嫌犯律師考夫曼（Nick Kaufman）以電子郵件向CNN表示，嫌犯並非破壞偶像主義的狂熱分子。以他事前及平時行為舉止推測，嫌犯應是得了耶路撒冷症候群（Jerusalem Syndrome）。

耶路撒冷症候群指的是遊客造訪耶路撒冷後出現與現實解離的症狀，且相信自己成為聖經人物，患者僅佔少數。

這起遊客破壞雕像事件發生於「住棚節」（Sukkot）期間，幾天前以色列警方也才逮捕5名疑似向耶路撒冷舊城附近的基督徒或教會吐口水的民眾。