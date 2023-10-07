東京澀谷站前汽車衝撞人群7傷 男子被捕稱轉錯方向

日本當地時間今天晚間7時30分過後，東京都澀谷區道玄坂的澀谷車站前，有汽車突然衝向人群，導致7人受傷，所幸均性命無虞。(路透)

日本 當地時間今天晚間7時30分過後，東京都澀谷區道玄坂的澀谷車站前，有汽車突然衝向人群，導致7人受傷，所幸均性命無虞。開車的男子被趕往現場的警察當場逮捕，他自稱是方向盤操作失誤，轉錯方向。

日本東京放送電視台（TBS）報導，報警的目擊者表示，「有一輛汽車衝進全向交叉路口」、「有多人受傷」。澀谷的全向交叉路口是澀谷人流最密集的地方。

朝日新聞報導，事發當時在現場的一名男性目擊者稱，他看到行駛在左車道的汽車靠近吸菸亭，然後撞上了站在吸菸亭外的年輕人，當時感覺汽車速度也不快，但就突然「咚」的一聲撞了上去。事發後，有2人仰面倒在地上，還有人頭部受傷流血。

警視廳表示，這輛肇事汽車由一名20多歲男性駕駛，車上載有一名乘客。汽車當時在神宮路上往北行駛，在交叉路口左轉駛向道玄坂不久後，就撞上吸菸亭附近的護欄。

警方趕到現場，將男性駕駛以現行犯逮捕，他供稱「方向盤操作失誤」。

東京消防廳表示，除了駕駛之外，沒有進入吸菸亭、站在護欄附近的7名20多歲男性也被送往醫院，傷勢均沒有危及性命。警方在事故約15分鐘後，以過失駕駛傷害嫌疑將司機逮捕。

男子在接受詢問時坦承犯行，表示「我當時想向右轉，車子卻向左開」，表示是方向盤操作錯誤。警視廳正在調查事故原因。

由於事故現場靠近澀谷車站，正值周末晚上擠滿路人和圍觀民眾，事發後交通一度壅塞。