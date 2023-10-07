我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布碌崙華裔學童在校被毆 動手家庭涉登門報復

參院多數黨領袖舒默訪中 控中企助長美國芬太尼危機

東京澀谷站前汽車衝撞人群7傷 男子被捕稱轉錯方向

中央社東京7日專電
日本當地時間今天晚間7時30分過後，東京都澀谷區道玄坂的澀谷車站前，有汽車突然衝向人群，導致7人受傷，所幸均性命無虞。(路透)
日本當地時間今天晚間7時30分過後，東京都澀谷區道玄坂的澀谷車站前，有汽車突然衝向人群，導致7人受傷，所幸均性命無虞。(路透)

日本當地時間今天晚間7時30分過後，東京都澀谷區道玄坂的澀谷車站前，有汽車突然衝向人群，導致7人受傷，所幸均性命無虞。開車的男子被趕往現場的警察當場逮捕，他自稱是方向盤操作失誤，轉錯方向。

日本東京放送電視台（TBS）報導，報警的目擊者表示，「有一輛汽車衝進全向交叉路口」、「有多人受傷」。澀谷的全向交叉路口是澀谷人流最密集的地方。

朝日新聞報導，事發當時在現場的一名男性目擊者稱，他看到行駛在左車道的汽車靠近吸菸亭，然後撞上了站在吸菸亭外的年輕人，當時感覺汽車速度也不快，但就突然「咚」的一聲撞了上去。事發後，有2人仰面倒在地上，還有人頭部受傷流血。

警視廳表示，這輛肇事汽車由一名20多歲男性駕駛，車上載有一名乘客。汽車當時在神宮路上往北行駛，在交叉路口左轉駛向道玄坂不久後，就撞上吸菸亭附近的護欄。

警方趕到現場，將男性駕駛以現行犯逮捕，他供稱「方向盤操作失誤」。

東京消防廳表示，除了駕駛之外，沒有進入吸菸亭、站在護欄附近的7名20多歲男性也被送往醫院，傷勢均沒有危及性命。警方在事故約15分鐘後，以過失駕駛傷害嫌疑將司機逮捕。

男子在接受詢問時坦承犯行，表示「我當時想向右轉，車子卻向左開」，表示是方向盤操作錯誤。警視廳正在調查事故原因。

由於事故現場靠近澀谷車站，正值周末晚上擠滿路人和圍觀民眾，事發後交通一度壅塞。

日本

上一則

以色列空襲加薩增至198死 美以領袖將展開磋商

下一則

近900人受害 日餐廳爆大規模食物中毒 疑流水素面出包

延伸閱讀

汽車衝撞人群至少8傷 東京澀谷肇事司機遭逮

汽車衝撞人群至少8傷 東京澀谷肇事司機遭逮
日本東京補助女性凍卵 申請人數比預期多一倍

日本東京補助女性凍卵 申請人數比預期多一倍
退役美軍洩密給中國 自港返美被捕 最高可判20年

退役美軍洩密給中國 自港返美被捕 最高可判20年
退役美軍洩密給中國 自港返美被捕 最高面臨20年監禁

退役美軍洩密給中國 自港返美被捕 最高面臨20年監禁

熱門新聞

澳洲一對夫妻在退休後，決定搭郵輪環遊世界。(截取自A Current Affair YouTube)

比養老院便宜 澳洲退休夫妻郵輪環遊世界2年未下過船

2023-10-03 14:19
加拿大亞伯達省的班夫國家公園9月29日發生了灰熊攻擊事件，導致道格．英格利斯（右）與珍妮．古斯（左）跟他們的愛犬死亡，英格利斯的叔叔近日公布了他們生前的最後訊息。(照片翻攝：MAILONLINE)

加拿大夫婦露營遭灰熊攻擊身亡 死前最後簡訊曝光

2023-10-06 11:26
(噓！新聞)

剛進廁所就聽見槍聲…曼谷槍案中國罹難者34歲 細節披露

2023-10-04 14:09
圖為杜拜機場。（美聯社）

她遊杜拜在機場被查…因1舉動被控攻擊 受困5個月才返美

2023-10-04 18:48
大阪燒肉力丸因價格便宜、性價比高，受到台灣觀光客歡迎。 圖／翻攝自大阪燒肉力丸粉專

她親睹人氣燒肉店「回收再利用」 網友嚇壞急取消定位

2023-09-27 13:48
「巴黎時裝周」上的模特兒麥珍‧伍茲需要多人攙扶才站得起來，在伸展台上也因視線不良，一路接連撞到表演者與觀眾。(截自CNN影片)

模特兒穿「巨大球型」裝走秀 視線不良一路撞進觀眾席

2023-10-05 17:46

超人氣

更多 >
女子對著德國遊客喊「他X的滾出我們國家」… 公司把她開除

女子對著德國遊客喊「他X的滾出我們國家」… 公司把她開除
這5大汽車品牌保養修理最便宜 第一名是「它」

這5大汽車品牌保養修理最便宜 第一名是「它」
45名少年囂張搶光貨架、賣贓物 店家遭「零元購」只能認賠

45名少年囂張搶光貨架、賣贓物 店家遭「零元購」只能認賠
洛杉磯「地獄房客」一年不交租 走人得付10萬搬家費

洛杉磯「地獄房客」一年不交租 走人得付10萬搬家費
殘忍刺死紐約環保活動家 18歲青年家中被捕

殘忍刺死紐約環保活動家 18歲青年家中被捕