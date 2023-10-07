西班牙前國王被控騷擾分手情婦 英法官駁回訴訟

西班牙前國王璜．卡羅斯。（美聯社）

西班牙前國王璜．卡羅斯（Juan Carlos）過去的情婦在倫敦控告他騷擾並求償鉅額款項，但英國法官裁定不審理。璜．卡羅斯今天樂見法官的決定，還說這證實了他的「清白」。

綜合法新社與路透社報導，住在英格蘭的丹麥企業家賽維根希坦（Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn）控告璜．卡羅斯，要求為她所受的人身傷害賠償1.26億英鎊（約1.53億美元）。

年近六旬的賽維根希坦指稱璜．卡羅斯監視她、騷擾她，造成她「莫大心理傷害」。現年85歲的璜．卡羅斯於2014年退位。

但法官萊斯（Rowena Collins Rice）駁回這樁民事訴訟。萊斯在書面裁定中說：「英格蘭及威爾斯高等法院沒有審理這項指控的管轄權。」

萊斯同時認為，賽維根希坦「未充分舉證她自稱遭受的『不利事件』，即被告的騷擾行為，發生在英格蘭」。

璜．卡羅斯樂見法官裁定。根據他在巴黎的公關人員發布的聲明，他認為這項裁定「不出所料地證實了他的清白」，並為他「未來公開露面」鋪路。

在多起動搖王室的醜聞陰霾下，璜．卡羅斯於2020年移居阿布達比（Abu Dhabi），此後未再參與西班牙王室任何官方活動。

璜．卡羅斯的律師團隊說，法官「決定性地駁回所有指控」，並形容這項指控「屬於臆測」且「荒誕」。

賽維根希坦則說，她對裁定「深感失望」，「看到被騷擾的受害者常常難以在我們的司法體系中找到公道，這很令人沮喪」。

她還說，她和孩子們仍持續遭受恐嚇與騷擾，對方目的是徹底擊垮她，她正在思考所有可採取的行動。

根據先前提交的法律文件，已婚的璜．卡羅斯與離婚的賽維根希坦於2004年到2009年密切交往。賽維根希坦聲稱，璜．卡羅斯在兩人分手後開始騷擾她，手段包括威脅、擅闖她的房產和監視。