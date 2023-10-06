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立陶宛：與台灣加強經濟合作 小國應團結面對中國

中央社東京6日綜合外電報導
立陶宛經濟暨創新部部長阿爾莫奈特（Ausrine Armonaite）。路透
立陶宛經濟暨創新部部長阿爾莫奈特（Ausrine Armonaite）。路透

立陶宛經濟暨創新部部長阿爾莫奈特（Ausrine Armonaite）接受「日經亞洲」訪問時表示，立陶宛和台灣正基於過去兩年建立的關係基礎，深化半導體開發和其他領域的經濟合作。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，阿爾莫奈特4日於日本東京受訪指出，台灣正在投資立陶宛新興的晶片產業、雷射企業，以及其他立陶宛熱衷扶植的高科技產業。

被問及為何立陶宛不惜以激怒中國為代價，加強與台灣的關係，她回應說，每個夥伴都能自由選擇跟誰加強合作關係，「我們想提升與台灣的夥伴關係，就像想加強跟日本或該區域內其他國家的關係一樣…我們無意傷害任何人，只是想要有更多元的經濟夥伴」。

立陶宛期盼能受惠於台灣科技專業的移轉。阿爾莫奈特說道，也許首要之務是台灣半導體的知識移轉，「這不僅符合我們自身需求…加強我們的生產能力也是歐盟（EU）整體戰略的一環」。

阿爾莫奈特還說，台灣對立陶宛的協助有其重要性，「要一個小國家及一個中型企業投資最尖端的科技，成本太高昂了」。她指的是立陶宛重要物聯網（IoT）設備商Teltonika。

另一方面，阿爾莫奈特提到，鑒於製造業對切割工具的高度需求，立陶宛近期也在台灣成立雷射研發創新中心，期盼能開拓相關市場，這也是她造訪日本的其中一個原因。

她訪問東京期間，會見了日本數位大臣河野太郎及Panasonic、日立（Hitachi）等日本企業的代表。

阿爾莫奈特談到日本時說：「我們還希望賣更多雷射產品到這裡…我們也希望在生物科技及其他產業領域進行合作。」

中國對立陶宛的打壓衝擊甚小，是因為雙方貿易量有限，但阿爾莫奈特表示，立陶宛已從中學到教訓。

阿爾莫奈特指出：「我們透過這件事學到的是，多元化分散風險並與志同道合的國家增加貿易有多麼重要。」

至於如何應對日益專橫的中國，阿爾莫奈特呼籲小國應團結展現力量，她說道：「對於小國家而言，要跟中國那樣的國家打交道，唯一方法就是團結，並制定共同的政策。」

立陶宛 日本 投資

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