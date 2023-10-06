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暖化創有利條件 WHO警告登革熱將在新疫區構成威脅

中央社倫敦6日綜合外電報導
在孟加拉達卡路邊的積水中可見許多蚊子。路透
在孟加拉達卡路邊的積水中可見許多蚊子。路透

世界衛生組織（WHO）首席科學家法拉爾指出，由於氣候暖化為病媒蚊創造有利的散播條件，未來10年登革熱將在美國南部、南歐及非洲目前非主要流行地區構成重大威脅。

路透報導，長久以來，登革熱在亞洲和拉丁美洲的大部分地區肆虐，每年估計造成2萬人病歿。但自從2000年以來，登革熱在全球的感染率已激升8倍，主要受到氣候變遷、人口移動增多和都巿化的影響。

儘管許多登革熱病例沒有通報，但去年全球通報病例已高達420萬件。公衛官員已經警告，今年傳染情況預料也將達到接近歷史紀錄的水準。孟加拉目前正爆發歷來最嚴重疫情，已有超過1000人死亡。

身為傳染病專家的法拉爾（Jeremy Farrar）今年5月接任世衛首席科學家，他告訴路透：「我們有必要更加預防性談論登革熱。我們有必要讓各國為了如何因應未來將在許多、許多大城巿出現的新增壓力真正做好準備。」

法拉爾指出，由於全球暖化創造了更多適合病媒蚊生存的新地區，登革熱疫情很可能將「起飛」，並在美國、歐洲和非洲的部分地區成為地方性流行病（endemic），對許多國家的醫院體系帶來急劇壓力。美國、歐洲和非洲都已存在有限的登革熱社區傳染。

法拉爾表示：「（登革熱）需要很重的臨床加護，護理人員相對病患的比例得非常高。我實在很擔心，這可能在撒哈拉沙漠以南非洲（Sub-Saharan Africa）構成大問題。」

疫情 暖化 世衛

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