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加拿大夫婦露營遭灰熊攻擊身亡 死前最後簡訊曝光

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加拿大夫婦露營遭灰熊攻擊身亡 死前最後簡訊曝光

編譯周辰陽／即時報導
加拿大亞伯達省的班夫國家公園9月29日發生了灰熊攻擊事件，導致道格．英格利斯（右）與珍妮．古斯（左）跟他們的愛犬死亡，英格利斯的叔叔近日公布了他們生前的最後訊息。(照片翻攝：MAILONLINE)
加拿大亞伯達省的班夫國家公園9月29日發生了灰熊攻擊事件，導致道格．英格利斯（右）與珍妮．古斯（左）跟他們的愛犬死亡，英格利斯的叔叔近日公布了他們生前的最後訊息。(照片翻攝：MAILONLINE)

加拿大亞伯達省的班夫國家公園（Banff National Park）最近發生了灰熊攻擊事件，導致一對夫妻跟他們的愛犬死亡。受害者的親人表示，當他收到一條關於熊攻擊的三字GPS簡訊時，就害怕他們會遇到最壞的情況。

卡加利先驅報（Calgary Herald）報導，這起事件發生在9月29日，疑似遭灰熊襲擊身亡的夫妻是62歲的道格（Doug Inglis）與珍妮（Jenny Gusse），據報都是經驗豐富的徒步旅行者。道格的叔叔柯林（Colin Inglis）說，兩人一絲不苟地做足準備，也保持不斷更新為期七天的徒步旅行進度，甚至分享了完整的行程。

柯林表示，自己在事發當天傍晚收到了兩人發來的訊息，稱他們落後了，但到達黑豹谷（Panther Valley）的紅鹿河（Red Deer River）沿岸露營點時「還好」，隨後卻在晚間8時15分收到了絕望的SOS訊號，「我接到他們的Garmin（inReach裝置）傳來的呼叫，說『熊攻擊很糟糕』（Bear attack bad）」。

柯林表示，加拿大公園管理局（Parks Canada）官員也自動收到了道格與珍妮的訊息通知，「警鐘正在響起，『這可不妙』，意味著發生過一些接觸，知道發生了什麼事讓你感到完全無能為力」。

應變小組最終在30日凌晨2點前夕抵達現場，發現道格、珍妮跟7歲大的雌性邊境牧羊犬崔絲（Tris）全都被咬死，襲擊則似乎始於他們待在帳篷裡面的時候。柯林說，道格與珍妮在帳篷裡時，通常會在崔絲的陪伴下，仔細閱讀電子閱讀器（e-reader），「他們的帳篷被壓壞了，電子閱讀器電源是開的，被發現時都是只穿著襪子」。

柯林指出，道格與珍妮兩人之中的一人似乎也有可能離開帳篷，跟熊戰鬥到底，「一罐防熊噴霧已經全部噴完了，但這頭熊並沒有被嚇退。有可能是一個人在外面嘗試擊退這頭熊，而另一個人則在帳篷裡面發訊息」。

柯林也被告知，應變小組遇到了據信要對這起致命攻擊事件負責的同一隻灰熊，並且被迫開槍射殺牠，「用他們的話說，這頭熊打算殺了他們」。

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