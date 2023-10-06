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普亭：俄中不會建立任何小集團 而是被迫反應

中央社／台北6日電
俄羅斯總統普亭5日在南部城市索契（Sochi）出席俄智庫「瓦爾代國際辯論俱樂部」。(美聯社)
俄羅斯總統普亭5日在南部城市索契（Sochi）出席俄智庫「瓦爾代國際辯論俱樂部」。(美聯社)

俄媒此前指俄羅斯總統普亭將出席本月在北京舉行的「一帶一路」論壇，新華社今天引述普亭表示，「一帶一路」具廣闊發展前景，又指「俄中不會建立任何小集團，而是對自己周邊發生的事被迫做出反應。」

新華社今天報導，普亭（Vladimir Putin）5日在俄羅斯南部城市索契（Sochi）出席俄智庫「瓦爾代國際辯論俱樂部」（Valdai Discussion Club）年會。

他回答新華社記者提問時說，中國經濟保持成長，中國依然是世界經濟的重要引擎之一，「一帶一路」倡議具有廣闊發展前景，俄中兩國正在推動落實歐亞經濟聯盟與「一帶一路」倡議對接合作。

普亭強調，俄中兩國合作依然是穩定國際局勢非常重要的因素之一，「俄中雙方不會建立任何小集團，而是對自己周邊發生的事被迫做出反應。」

報導又引述普亭回答提問時表示，俄中兩國正合作建設公路和鐵路，在工業生產領域也正展開務實合作，在雙邊貿易上雙方發揮著互補作用。

俄媒上月報導，普亭10月將出訪北京，與中國國家主席習近平會談。俄羅斯國家安全會議秘書長帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）也向路透社表示，普亭在北京期間將參與中國的「一帶一路」論壇。

2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭後，習近平及普亭的關係似乎變得更密切，今年3月習近平才訪問莫斯科與普亭會面。

普亭 一帶一路 俄羅斯

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