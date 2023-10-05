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日企AI使用率「僅7％」太低 軟銀孫正義批：想變金魚嗎

聯合新聞網／即時報導
軟銀集團CEO孫正義指出未來AI就會比人類聰明一萬倍，若不善用AI與金魚無異。（截自YouTube）
軟銀集團CEO孫正義指出未來AI就會比人類聰明一萬倍，若不善用AI與金魚無異。（截自YouTube）

近來AI興起，許多產業紛紛引進AI技術，來協助各事項的處理。而AI的智能進展也是如火如荼，一天比一天更為優秀。日本軟銀集團的CEO孫正義直言，日本現在對AI的接受度太低，如果不願接受AI，未來恐怕變得「和金魚一樣」。

根據日本媒體「朝日電視台」報導，孫正義近來在軟銀集團的演講會上，指出像是ChatGPT等急速成長的AI，智能已經達到能夠考過醫師執照的程度。在十年之內，AI就會超越人類的智慧，到時會比人類聰明約十倍，相當於人類與猿猴間的差距。

然而，相對於美國已經有半數的企業，開始使用ChatGPT來輔佐處理事項，但日本企業目前為止，卻只有7％有在使用AI。這讓孫正義相當不解，痛批「想當一隻金魚嗎？還是不想呢？日本該醒醒了，為什麼還在禁止，不肯使用呢？」

孫正義認為在20年內，就會誕生比人類優良一萬倍的AI。如果不加以積極活用，腦力只剩下AI一萬分之一的人類，就等同於和金魚沒有兩樣。不過他也強調，根據不同的態度，AI有可能比核子武器還要危險，因此也有必要做出相對的規範。

AI 日本 ChatGPT

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