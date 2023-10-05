我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾有3屍躺1年 南加爾灣凶宅 近200萬求售

關注非農就業報告 股指全面微幅收跌

前線膠著、美援動搖 越戰恐在烏克蘭重演

國際中心／即時報導
圖為烏軍使用美援武器向俄軍開火。（美聯社）
圖為烏軍使用美援武器向俄軍開火。（美聯社）

烏克蘭6月初展開大反攻以來進展緩慢，戰場前線膠著，加上俄烏與歐美等各方缺乏可行或明確的政治目標做為指導，戰爭可能變成延續數年的漫長消耗戰。消耗戰比的是誰先動搖，目前看來，烏克蘭主要支持者美國已有動搖跡象，部分共和黨國會議員開始阻擋軍援烏克蘭，未來美國國會是否會像當年越戰一樣，拒絕撥款導致美軍撤離、南越失利，值得觀察。

華盛頓郵報指出，烏克蘭無法在戰場上取得決定性勝利，引發外界對衝突可能變成僵局且國際挺烏減弱的擔憂。

而在華府，要求削減對烏援助的呼聲很可能隨2024年美國總統選舉時程而升高。華爾街日報指出，烏克蘭「收復全部失土」的核心目標固然明確，卻因西方對此支持態度有限而難以達成；美國與歐洲盟國想阻止俄國取勝，卻想避免戰事升溫風險，使得西方縱有意讓戰爭結束，拿出的方案都不被俄烏埋單。

去年2月俄烏戰爭以來，美國對烏軍援採漸進式，帶來的結果就是基輔沒法贏、俄國沒有敗，雙方都不願和談。

19世紀西方兵學大師克勞塞維茲的名言「戰爭只是政治以其他手段的延續」，強調軍力只是達成政治目標的工具。當代如前蘇聯與美國在阿富汗失利、美國陷越戰泥淖等，都是政治目標不明確導致最後滿盤皆輸的例子。

華府智庫「歐洲政策分析中心」所長波利亞可娃表示：「設下戰事不升級、避免失控等指導原則，美國等於自己造成衝突冗長，最終陷入進退兩難的尷尬處境，連幫烏克蘭取得優勢逼對手談判的次要目標都未必能夠做到」。

美國在越戰就是自我設限，只想阻止共產主義擴張，扶持南越不被赤化並維持美國在東南亞影響力，北越則目標明確，就是要解放全越南。最後美國因傷亡增加、國內反戰聲浪高漲，國會不再支持為戰爭撥款，迫使美國於1973年撤軍。

俄勒岡大學政治學教授武有祥說，越戰勝負的決定性因素，是北越從蘇聯和中國得到的財政和軍事支持沒有動搖，而美國給南越的支持卻動搖了。

美國雖然沒有派兵參加俄烏戰爭，但國會對烏克蘭的支持已開始動搖，對苦戰中的烏克蘭絕對是利空。

烏克蘭 華府 俄國

上一則

模特兒穿「巨大球型」裝走秀 視線不良一路撞進觀眾席

下一則

賺贏上班族？馬國乞丐布袋裝滿紙鈔 網驚呆：想轉行了

延伸閱讀

NBA／安比德承諾代表美國打奧運 奪金夢幻陣容有望成形

NBA／安比德承諾代表美國打奧運 奪金夢幻陣容有望成形
幾乎一統美國充電江山 現代與KIA加入特斯拉NACS規格

幾乎一統美國充電江山 現代與KIA加入特斯拉NACS規格
愛犬把特勤人員咬到住院 拜登也保不住 美國第一狗被送走

愛犬把特勤人員咬到住院 拜登也保不住 美國第一狗被送走
普亭瓦爾岱國際論壇發表演說 痛批西方自大、脫離現實

普亭瓦爾岱國際論壇發表演說 痛批西方自大、脫離現實

熱門新聞

大阪燒肉力丸因價格便宜、性價比高，受到台灣觀光客歡迎。 圖／翻攝自大阪燒肉力丸粉專

她親睹人氣燒肉店「回收再利用」 網友嚇壞急取消定位

2023-09-27 13:48
澳洲一對夫妻在退休後，決定搭郵輪環遊世界。(截取自A Current Affair YouTube)

比養老院便宜 澳洲退休夫妻郵輪環遊世界2年未下過船

2023-10-03 14:19
(噓！新聞)

剛進廁所就聽見槍聲…曼谷槍案中國罹難者34歲 細節披露

2023-10-04 14:09
圖為杜拜機場。（美聯社）

她遊杜拜在機場被查…因1舉動被控攻擊 受困5個月才返美

2023-10-04 18:48
蓋亞那的國內生產毛額預估到2028年時可能成長超過100%，圖為該國海岸支持石油工業的船隻。（路透）

這國家全球經濟成長最快 GDP估增115%

2023-09-28 02:25
西班牙東南部城市穆西亞市市郊阿塔萊阿熱門的劇場夜店當地時間1日清晨6時發生大火，已知有13人死亡。（Getty Images）

西班牙夜店大火13死 28歲女留言：媽我愛你 我們快死了

2023-10-01 11:05

超人氣

更多 >
劉德華追求女神遭拒 事隔33年再度同框「超狂凍齡」模樣曝光

劉德華追求女神遭拒 事隔33年再度同框「超狂凍齡」模樣曝光
74歲劉墉驚曝摔倒送醫「失去意識」 醒來發現吐滿身

74歲劉墉驚曝摔倒送醫「失去意識」 醒來發現吐滿身
Meta、亞馬遜子公司又裁員了 查克柏格：年前裁2.1萬人

Meta、亞馬遜子公司又裁員了 查克柏格：年前裁2.1萬人
這兩種常用補充劑 吃多恐傷腎

這兩種常用補充劑 吃多恐傷腎
中國自駕車在美幾不設限 惹議

中國自駕車在美幾不設限 惹議