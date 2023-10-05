前線膠著、美援動搖 越戰恐在烏克蘭重演

圖為烏軍使用美援武器向俄軍開火。（美聯社）

烏克蘭 6月初展開大反攻以來進展緩慢，戰場前線膠著，加上俄烏與歐美等各方缺乏可行或明確的政治目標做為指導，戰爭可能變成延續數年的漫長消耗戰。消耗戰比的是誰先動搖，目前看來，烏克蘭主要支持者美國已有動搖跡象，部分共和黨國會議員開始阻擋軍援烏克蘭，未來美國國會是否會像當年越戰一樣，拒絕撥款導致美軍撤離、南越失利，值得觀察。

華盛頓郵報指出，烏克蘭無法在戰場上取得決定性勝利，引發外界對衝突可能變成僵局且國際挺烏減弱的擔憂。

而在華府 ，要求削減對烏援助的呼聲很可能隨2024年美國總統選舉時程而升高。華爾街日報指出，烏克蘭「收復全部失土」的核心目標固然明確，卻因西方對此支持態度有限而難以達成；美國與歐洲盟國想阻止俄國 取勝，卻想避免戰事升溫風險，使得西方縱有意讓戰爭結束，拿出的方案都不被俄烏埋單。

去年2月俄烏戰爭以來，美國對烏軍援採漸進式，帶來的結果就是基輔沒法贏、俄國沒有敗，雙方都不願和談。

19世紀西方兵學大師克勞塞維茲的名言「戰爭只是政治以其他手段的延續」，強調軍力只是達成政治目標的工具。當代如前蘇聯與美國在阿富汗失利、美國陷越戰泥淖等，都是政治目標不明確導致最後滿盤皆輸的例子。

華府智庫「歐洲政策分析中心」所長波利亞可娃表示：「設下戰事不升級、避免失控等指導原則，美國等於自己造成衝突冗長，最終陷入進退兩難的尷尬處境，連幫烏克蘭取得優勢逼對手談判的次要目標都未必能夠做到」。

美國在越戰就是自我設限，只想阻止共產主義擴張，扶持南越不被赤化並維持美國在東南亞影響力，北越則目標明確，就是要解放全越南。最後美國因傷亡增加、國內反戰聲浪高漲，國會不再支持為戰爭撥款，迫使美國於1973年撤軍。

俄勒岡大學政治學教授武有祥說，越戰勝負的決定性因素，是北越從蘇聯和中國得到的財政和軍事支持沒有動搖，而美國給南越的支持卻動搖了。

美國雖然沒有派兵參加俄烏戰爭，但國會對烏克蘭的支持已開始動搖，對苦戰中的烏克蘭絕對是利空。