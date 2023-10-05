模特兒穿「巨大球型」裝走秀 視線不良一路撞進觀眾席

「巴黎時裝周」上的模特兒麥珍‧伍茲需要多人攙扶才站得起來，在伸展台上也因視線不良，一路接連撞到表演者與觀眾。(截自CNN影片)

走台步不是一件容易的事，特別是當模特兒要駕馭的服裝過於「前所未見」之時。

「巴黎時裝周」上一名模特兒麥珍‧伍茲(Mi'jon Woods)，4日在設計師考恩(Christian Cowan)2024春季時裝展的走秀台上，顯然受限於服裝所提供的視野，無法看清前方的事物。

伍茲當天被套進一件巨大的球型服裝──如果可以被稱之為服裝的話。

設計師考恩在「巴黎時裝周」2024春季時裝展上展示的新裝。(取自Instagram@christiancowan)

她頂著一個黑色的大毛球，這個毛球占了她全身的三分之二，觀眾只能看見她膝蓋以下的腿；這讓她看起來像是電影「神隱少女」中的小黑炭，只是她的行動無法像電影中的小生物那麼靈活。

受限於服裝的伍茲伸展台走得坎坷：她先是與台上的表演歌手史密斯(Sam Smith)擦身而過──他恰好是設計師考恩的男友──以致史密斯與舞者必須伸手把伍茲推開，才能繼續表演。

然後伍茲繼續歪歪斜斜地往觀眾席走去，並一頭撞上坐在前排的觀眾，最後等她終於抵達伸展台盡頭時，她摔倒了，被旁人七手八腳扶起。

伍茲在接受CNN採訪時表示，她需要七個人協助才能穿進這套服裝，雖然服裝上有兩個眼孔，但當她實際走在伸展台上時，幾乎什麼都看不到。

許多目睹這一幕的網友深感不以為然，有人說：「這真是一點都不尊重模特兒。」也有人說：「哇，我想現場沒有人可以『預見』這個情況？」

考恩顯然對各方的嘲諷無法苟同，他對紐約郵報表示，這件衣服的靈感來自龐克歌手伯恩斯(Pete Burns)：「在我的巴黎首秀，我想做一些像伯恩斯一樣顛覆常規的事。」他並強調模特兒沒有受傷。

當天出場表演的史密斯也力挺男友：「我們很享受(We has a ball，雙關語)！」

影片來源：YouTube Page Six