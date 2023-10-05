俄國通過北極航線 擴大對中國運送石油

今年以來，有十幾艘載有俄羅斯石油的俄國船隻經由北極海駛往中國，北海航線成為中俄擴大能源貿易的運輸通道之一。（取自中國能源報）

因為入侵烏克蘭遭西方制裁的俄羅斯 ，正加重對中國的貿易依賴。根據中國海關總署統計，中國今年上半年從俄羅斯進口的原油量較去年同期成長11.7%，平均每日213萬桶，如今北海航線 也成為中俄擴大能源貿易的運輸通道之一。

中俄主要通過陸上的「東西伯利亞太平洋石油 管道」或是海運進行原油貿易，美國之音報導，今年以來，大約有十幾艘載有俄羅斯石油的俄羅斯船隻經由北海航線駛往中國，根據諾德大學高北緯地區物流中心的統計，除了2022年底的一次試航外，之前數年並沒有石油通過北極運往中國。

智庫「北極研究所」創辦人洪佩特指出，隨著西方經濟制裁減少了對俄羅斯原油的需求，而中國願意購買俄羅斯原油，「以前流向歐洲的資源現在已轉移到亞洲，特別是中國」，與此同時，「莫斯科正在向北京打開北極大門」。

北海航線是北極海域的通道，沿著俄羅斯海岸從巴倫支海延伸到白令海峽，也是大西洋和太平洋之間最短的海上通道，航程相比通過蘇伊士運河的傳統路線還快上30%。由於氣候變遷使沿途冰層減少，船隻通過北極海變得越來越容易。船舶經紀公司吉布森日前指出，俄羅斯正力拚2025年在北海航線全年航行。

不過，運油船舶通行量增加也提升了環境風險。報導稱，俄羅斯正使用未加強防冰能力的油輪，一名美國極地研究所專家擔憂地表示，如果俄羅斯東部北極海地區發生石油洩漏，石油將漂至美國。

報導稱，美國亦正密切關注此事，因為這是北京和莫斯科在北極地區加強合作的跡象。報導引述白宮國安會戰略溝通協調官柯比表示，「沒有人在那裡尋找衝突，我們將盡可能密切關注此事。」

柯比還稱，拜登政府無意遏制俄羅斯在自身領土上的勢力。他說，「我們希望看到一個自由、開放、繁榮的北極地區，所有與北極接壤的國家都能從中受益。」

隨著包括殼牌（Shell）和英國石油公司（British Petroleum）在內的西方能源公司撤出俄羅斯，莫斯科越來越依賴北京作為能源項目的資金來源，例如亞馬爾液化天然氣接收站，和其他開發北極地區的基礎設施計畫。

報導指出，對中國來說，投資俄羅斯計畫可以為其擴大北極角色、增加可用的航線和自然資源，以及加強地緣政治影響力的目標鋪平道路。儘管中國國土沒有北極海岸線，但中國曾於2018年宣布自己是一個「近北極」國家。

中俄不僅在原油貿易增加，兩國商貿關係在今年更趨於緊密。俄羅斯總理米舒斯京五月訪問中國時曾誓言，今年中俄貿易額將達到創紀錄的2000億美元。據中國海關總署統計，今年前八月中俄進出口總額已達到1551億美元，年增長32%。其中，中國從俄羅斯進口832億美元，年增14%，原油、煤炭和天然氣等能源相關產品便占整體的70%。另一方面，中國成為俄羅斯汽車和家電等進口的重要來源。