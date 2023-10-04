遭烏軍狂襲後 俄黑海艦隊多艘潛艦撤出克里米亞基地

俄軍多艘潛艦已從克里米亞半島的黑海艦隊總部撤出。（美聯社）

華爾街日報報導，俄羅斯 已從其占領的克里米亞 主要基地撤出大部分黑海艦隊，此舉表明，烏克蘭 的飛彈和無人機襲擊，正挑戰莫斯科對克里米亞半島的控制。

根據西方官員和經海軍專家核實的衛星圖像顯示，俄羅斯已將三艘攻擊型潛艦和兩艘護衛艦等強大潛艦，從塞凡堡（Sevastopol）轉移到俄羅斯和克里米亞的其他港口，以提供更好的保護。俄羅斯國防部未回覆置評請求。

這對俄羅斯總統普亭來說是重大遇挫，普亭在2014年對克里米亞的軍事佔領打響他試圖控制烏克蘭的第一槍。他去年的全面入侵現在卻適得其反，迫使船艦撤離這個1783年凱薩琳大帝（Catherine the Great）時期俄羅斯首次宣稱擁有的港口。

在俄羅斯從塞凡堡撤軍之前，烏克蘭最近幾周持續發動一系列攻擊，嚴重損壞俄羅斯潛艦和艦隊總部。

海軍專家表示，此舉造的直接軍事影響有限，因為這些潛艦仍能向港口和電力網等民用基礎設施發射巡弋飛彈。但撤離對烏克蘭而言是場及時雨，因為適逢遭受重大損失和美國政治騷亂之際，烏克蘭的反攻進展速度比計畫慢，引發外界質疑基輔驅逐俄羅斯占領軍所需的資金來源。