她遊杜拜在機場被查…因1舉動被控攻擊 受困5月才返美

一名21歲美國女大生伊麗莎白(Elizabeth Polanco De Los Santos)幾個月前在杜拜機場準備搭機返回紐約時,被機場人員要求進行脫衣搜查,沒想到檢查過程中,她輕碰到機場人員手臂,被對方控告「攻擊和侮辱」罪,儘管伊麗莎白被法官要求繳交罰款返國,但當地檢察官仍上訴將她判刑,令伊麗莎白受困杜拜長達五個月,一直等待開庭過得生不如死,過程中共 花了5萬美元來支付飯店居住費用和法律費用,儘管她最終得以返回美國,但已經身心俱疲,留下難以抹滅的陰影。

根據紐約郵報、每日郵報報導,女大生伊麗莎白因背部動手術緣故,身體必須整天穿著支架,她幾個月前在杜拜機場準備搭機時,被機場人員帶進小房間脫衣搜身,並粗魯地為她取下支架,「我感到不舒服和害怕,覺得自己真的受到了侵犯」。伊麗莎白指出,她在小房間幾乎以半裸姿態示人,不被機場人員尊重。

搜身結束後,因為伊麗莎白無法自己裝上複雜的支架,請求朋友幫忙。在這過程中,她無意間「輕輕碰觸」到一名機場女員工的手臂,引發對方強烈不滿,遭控告「攻擊和侮辱」罪,伊麗莎白馬上被警方拘留。之後伊麗莎白便受困於杜拜,輾轉換了不同家飯店,再加上需在當地聘請律師,一直等待開庭,總共花了5萬美元。

NYC college student Elizabeth Polanco De Los Santos FREED from Dubai after she was slapped with one YEAR sentence for tapping airport security officer's arm https://t.co/jkkqEXki9L pic.twitter.com/gJBvyI20Bt