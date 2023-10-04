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她遊杜拜在機場被查…因1舉動被控攻擊 受困5月才返美

聯合新聞網／即時報導
圖為杜拜機場。（美聯社）
圖為杜拜機場。（美聯社）

一名21歲美國女大生伊麗莎白（Elizabeth Polanco De Los Santos）幾個月前在杜拜機場準備搭機返回紐約時，被機場人員要求進行脫衣搜查，沒想到檢查過程中，她輕碰到機場人員手臂，被對方控告「攻擊和侮辱」罪，儘管伊麗莎白被法官要求繳交罰款返國，但當地檢察官仍上訴將她判刑，令伊麗莎白受困杜拜長達五個月，一直等待開庭過得生不如死，過程中共花了5萬美元來支付飯店居住費用和法律費用，儘管她最終得以返回美國，但已經身心俱疲，留下難以抹滅的陰影。

根據紐約郵報、每日郵報報導，女大生伊麗莎白因背部動手術緣故，身體必須整天穿著支架，她幾個月前在杜拜機場準備搭機時，被機場人員帶進小房間脫衣搜身，並粗魯地為她取下支架，「我感到不舒服和害怕，覺得自己真的受到了侵犯」。伊麗莎白指出，她在小房間幾乎以半裸姿態示人，不被機場人員尊重。

搜身結束後，因為伊麗莎白無法自己裝上複雜的支架，請求朋友幫忙。在這過程中，她無意間「輕輕碰觸」到一名機場女員工的手臂，引發對方強烈不滿，遭控告「攻擊和侮辱」罪，伊麗莎白馬上被警方拘留。之後伊麗莎白便受困於杜拜，輾轉換了不同家飯店，再加上需在當地聘請律師，一直等待開庭，總共花了5萬美元。

本來8月法官要求伊麗莎白支付約2700美元罰款就能返國，但檢察官提出上訴，讓她只能被迫留在當地處理官司。在10月最近一次判決中，伊麗莎白被要求繳罰款，還被判處一年徒刑（隔天獲得減刑），外加驅逐出境。最終伊麗莎白終於得以返回美國，但這場可怕的「杜拜之旅」，已經帶給這位年輕人難以抹滅的精神創傷和羞辱。

專門研究中東法律的人權倡導者拉達（Radha Stirling）表示，「人們可能會因虛假或輕微指控在阿拉伯聯合大公國被拘留多年」，並警告美國人，「杜拜是一個危險的旅遊勝地」。

中共

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