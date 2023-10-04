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剛進廁所就聽見槍聲…曼谷槍案中國罹難者34歲 細節披露

世界新聞網╱即時報導
(噓！新聞)
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泰國曼谷知名的購物中心暹羅百麗宮，3日下午發生槍擊案，這是過去3年來泰國最受矚目的槍枝暴力事件，總共造成2名分別為中國籍與緬甸籍的女子身亡，受傷的5人則包括3名泰國人、1名中國人和1名寮國人。

南方都市報報導，中國遇難者家屬李藝（化名）4日上午表示，此次槍擊案中遇難的中國遊客是其阿姨，阿姨還有兩個五歲多的雙胞胎女兒，她們不知道母親已遇難，「沒辦法告訴她們，說不出口」。泰國華僑報德善堂負責人表示，已核實到中國遇難者的身份是34歲遊客Jinnan Zhao，確為雙胞胎母親。

李藝表示，嫌犯在商場二樓女廁開始射擊，罹難者是其阿姨，傷者是其母親，其與家人原本計畫於4日凌晨3時搭乘飛機返回中國。

據李藝回憶，事發時，其與家人在商場裡準備上廁所，剛進廁所排隊不到一分鐘，就聽到第一聲槍響。 「後面連續開了很多槍，我們才反應過來，往隔間裡面跑。我們都擠在最後一個隔間裡，當時阿姨和另外兩個女性已經倒在隔間外面了。」

李藝表示身上只有擦傷，母親在醫院，目前狀況穩定，沒有生命危險，4日會去醫院探望母親。 其與家人原本計畫於4日凌晨搭乘飛機返回中國，卻突然遭遇意外。

根據央視新聞報導，泰國外交部新聞處發言人3日表示，曼谷市中心暹羅百麗宮購物中心槍擊事件造成2人死亡、5人受傷，當天17時10分左右，警方逮捕了一 名14歲男子，他涉嫌製造了這起槍擊事件。另據新華社消息，當天晚些時候，泰國警方在暹羅百麗宮商場外圍接受媒體採訪時表示，犯罪嫌疑人家長透露其患有精神疾病，但具體犯罪動機尚在調查中。

警方先前表示，嫌犯在犯案當天精神崩潰。但根據路透看到的法庭文件，法院拒絕了警方將嫌犯拘留在心理健康機構的請求，而是下令將他送入少年觀護所。

泰國軍方將領納卡林（Nakarin Sukhontawit）告訴路透，嫌犯共面臨5項指控，包括非法持槍、未經許可攜帶槍支進入公共場所，以及未經許可在公共場所開槍。

泰國曼谷百貨商場暹羅百麗宮發生槍擊案，警方趕抵現場處置。（路透）
泰國曼谷百貨商場暹羅百麗宮發生槍擊案，警方趕抵現場處置。（路透）

泰國 槍擊 緬甸

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