印尼TikTok「直播帶貨」走入歷史 實體業者樂觀其成

印尼TikTok在當地時間今天傍晚5時關閉商店項目，停止電商交易服務，以遵守政府剛頒布有關禁止社群媒體從事電商交易服務新規定。美聯社

印尼TikTok 在當地時間今天傍晚5時關閉商店項目，停止電商 交易服務，以遵守政府剛頒布有關禁止社群媒體從事電商交易服務新規定。對此，實體業者樂觀其成並期待因此受惠；部分消費者則表示，將轉移至其他電商平台購物。

印尼TikTok今天傍晚5時（美東時間上午6時）正式關閉電子商務平台TikTok商店（TikTok Shop）的服務，該應用程式的相關頁面已顯示空白，所有電商交易全部停止。TikTok昨天在官網指出，為了遵守印尼政府剛通過的新法規，「自10月4日17時起，將不再為TikTok商店的商務交易提供服務」，並表示將協助賣家處理後續事宜。

許多印尼網友在網路抱怨TikTok關閉電商服務，部分消費者也對此感到難過，因為TikTok商店販賣許多便宜商品，不過他們大多也能理解政府照顧微型及中小企業的用意。

常在TikTok商店購物的艾娜（Erna）說：「TikTok有很多便宜商品，品質也不比傳統店家差，未來不能在TikTok上買東西是件很可惜的事。」她表示，實體店面商品都比較貴，所以未來仍可能會轉到其他電商平台購物。

利斯基（Rizky）也常在TikTok商店購物，他對TikTok停止電商服務感到遺憾，並抱怨說，這是「政府擋人財路」，因為很多在家生產商品，並在網上販售的店家可能因此失業。他舉例指出：「像是家庭主婦，他們能在家工作補貼收入。」

不過，也有民眾理解實體商店得生存，而對新法規採中立態度。妮露（Niru）說：「在商場的確聽到很多店家抱怨TikTok影響生意，被影響的店家的確很可憐，但TikTok商店的賣家也需要生存。因此我覺得解決辦法應該不是關閉它，而是加以限制。」

印尼政府曾解釋，科技公司直接銷售的行為會對數以百萬計小型企業造成傷害，因此必須加以遏制。根據新法規，社群媒體平台只能推廣商品，但不能提供商品交易服務。

印尼貿易部長哈山（Zulkifli Hasan）今天表示，若TikTok想要建立電商業務，並向政府申請許可。他承諾將給予相關協助。

不過，對許多傳統實體店家而言，TikTok關閉電商服務則是好消息，他們對政府的新規定感到滿意。像是在傳統市場販賣地毯逾10年的艾娃（Elva Juita）就向中央社說：「我很高興TikTok商店終於關閉了，我相信市場應該很快就能再活絡起來。」

她抱怨，很多TikTok的賣家都是批發商，因此對他們的生意影響很大，並說：「我很同意政府禁止社群平台販售商品，這對我來是很好的消息。」

在傳統市場賣鞋子的傑佛瑞（Jeffery）也表示，他相信TikTok商店關閉後，傳統商店的生意會變好。他說：「因為大家都在網上購物，特別是在TikTok商店，傳統店家就沒有人來光顧了。」

不過，有印尼經濟學者分析，傳統店家因TikTok關閉電商交易而受惠的機率不高，反而是其他電商平台像是蝦皮（Shopee）、Tokopedia和Lazada可能在短期內受益，因為賣家和消費者都會轉向這些電商平台購物。

印尼經濟與金融發展研究機構（INDEF）經濟學家費拉斯（Izzudin Al Farras Adha）指出，傳統實體店家自疫情以來生意就大受影響，而消費者也因疫情而意識到在家購物的方便性，「電商能讓他們的生活更輕鬆，因此沒必要去實體店面」。

他表示，傳統實體商店和電子商務在本質上是互補的，因此仍會有人到實體市場購物，但是實體商店的人潮並無法回到疫情前的狀態。

針對政府頒布新規定進而導致TikTok必須關閉電商服務，費拉斯則認為，社群媒體的電商服務應受監管而不是一味禁止，並說：「監管進口印尼的商品，以及促進本地中小企業發展更為重要，而不是直接關閉社群媒體的電商服務，這對創新會帶來衝擊。」

印尼亞齊大學（Universitas Syiah Kuala）學者艾芬迪（Rustam Effendi）則認為，政府應該加強對傳統中小型商家進行數位化的訓練，教導業者透過網路電商平台銷售商品。