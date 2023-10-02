東南亞首條中資贊助印尼雅萬高鐵啟用 民眾直呼票價貴

印尼總統佐科威（中）2日為東南亞首條高鐵「雅萬高鐵」正式營運揭幕。圖為他當天在萬隆帕達拉朗高鐵站準備搭乘高鐵返回雅加達前對記者發表談話。（路透）

印尼 總統佐科威2日為東南亞首條高鐵「雅萬高鐵」正式營運揭幕。這是中國「一帶一路」基礎建設倡議的一個關鍵專案。這條高鐵全長142公里、斥資73億美元建造。列車時速高達350公里，從雅加達至另一座大城萬隆的通勤時間，將從三小時縮短到僅40分鐘。

雅萬高鐵主要由中國資助，並由中國和印尼合資的印尼中國高速鐵路公司承建，原定2019年通車。興築過程中遭遇土地問題、疫情導致工程進度延遲和成本膨脹等問題，最終超出預算 12億美元。

佐科威將高鐵命名為Whoosh，「這個名字的靈感源自於高速列車疾馳的呼呼聲」。他說：「雅萬高鐵代表我們的大眾運輸現代化，變得有效率且環境友善。」佐科威與其他高階官員及中國總理李強都曾試乘高鐵。

印尼官員表示，高鐵連接雅加達和西爪哇省首府、號稱印尼矽谷的萬隆，可望提高經濟生產力。他們還表示高鐵列車是由電力驅動，有助減少印尼的碳足跡。 但一些專家懷疑其能產生的商業效益。有些批評者表示，高鐵專案的巨大成本可能會對財政造成壓力。

雅萬高鐵工程由中國及日本 參與競標，最終中國因不需動用到印尼政府的國家預算，由雙方企業合作籌資的方案，且願意協助轉移高鐵技術，2015年10月成功取得工程標案，但後來因高鐵造價飆高，印尼政府被迫投入預算。

2021年佐科威允許動用國家預算支應雅萬高鐵工程，立場改變受到質疑。另外，中國今年4月同意將雅萬高鐵的貸款利息從4%降至3.4%，仍然比當年日本提出的0.1%高出許多。

英國廣播公司（BBC）報導，儘管票價尚未敲定，但印尼中國高速鐵路公司估計，一張單程票價約25萬至35萬印尼盾。相較之下，接駁巴士票價低至7萬7685印尼盾，價差讓民眾很有感。

住在萬隆的安寧達．德瓦安堤懷疑高鐵對普通印尼人的實用性。她說：「這太貴了。我們還有其他價格類似的交通方式選擇，我寧願搭普通火車和巴士。」

不過，也有人對高鐵很感興趣。雅加達23歲居民阿米莉亞．拉希瑪表示：「希望會有許多人真的會選擇搭乘高鐵，否則在歷經投入資金和建設過程中面臨的挑戰後，會變成一種浪費。」