東南亞首條中資贊助印尼雅萬高鐵啟用 民眾直呼票價貴
印尼總統佐科威2日為東南亞首條高鐵「雅萬高鐵」正式營運揭幕。這是中國「一帶一路」基礎建設倡議的一個關鍵專案。這條高鐵全長142公里、斥資73億美元建造。列車時速高達350公里，從雅加達至另一座大城萬隆的通勤時間，將從三小時縮短到僅40分鐘。
雅萬高鐵主要由中國資助，並由中國和印尼合資的印尼中國高速鐵路公司承建，原定2019年通車。興築過程中遭遇土地問題、疫情導致工程進度延遲和成本膨脹等問題，最終超出預算12億美元。
佐科威將高鐵命名為Whoosh，「這個名字的靈感源自於高速列車疾馳的呼呼聲」。他說：「雅萬高鐵代表我們的大眾運輸現代化，變得有效率且環境友善。」佐科威與其他高階官員及中國總理李強都曾試乘高鐵。
印尼官員表示，高鐵連接雅加達和西爪哇省首府、號稱印尼矽谷的萬隆，可望提高經濟生產力。他們還表示高鐵列車是由電力驅動，有助減少印尼的碳足跡。 但一些專家懷疑其能產生的商業效益。有些批評者表示，高鐵專案的巨大成本可能會對財政造成壓力。
雅萬高鐵工程由中國及日本參與競標，最終中國因不需動用到印尼政府的國家預算，由雙方企業合作籌資的方案，且願意協助轉移高鐵技術，2015年10月成功取得工程標案，但後來因高鐵造價飆高，印尼政府被迫投入預算。
2021年佐科威允許動用國家預算支應雅萬高鐵工程，立場改變受到質疑。另外，中國今年4月同意將雅萬高鐵的貸款利息從4%降至3.4%，仍然比當年日本提出的0.1%高出許多。
英國廣播公司（BBC）報導，儘管票價尚未敲定，但印尼中國高速鐵路公司估計，一張單程票價約25萬至35萬印尼盾。相較之下，接駁巴士票價低至7萬7685印尼盾，價差讓民眾很有感。
住在萬隆的安寧達．德瓦安堤懷疑高鐵對普通印尼人的實用性。她說：「這太貴了。我們還有其他價格類似的交通方式選擇，我寧願搭普通火車和巴士。」
不過，也有人對高鐵很感興趣。雅加達23歲居民阿米莉亞．拉希瑪表示：「希望會有許多人真的會選擇搭乘高鐵，否則在歷經投入資金和建設過程中面臨的挑戰後，會變成一種浪費。」
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