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西班牙夜店大火13死 28歲女留言：媽我愛你 我們快死了

西班牙夜店大火13死 28歲女留言：媽我愛你 我們快死了

編譯羅方妤／即時報導
西班牙東南部城市穆西亞市市郊阿塔萊阿熱門的劇場夜店當地時間1日清晨6時發生大火，已知有13人死亡。（Getty Images）
西班牙東南部城市穆西亞市市郊阿塔萊阿熱門的劇場夜店當地時間1日清晨6時發生大火，已知有13人死亡。（Getty Images）

CNN報導，西班牙東南部城市穆西亞市（Murcia）市郊熱門的劇場夜店（Teatre nightclub）當地時間1日清晨6時發生大火（美東時間深夜0時），已知有13人死亡。

網路流傳影片顯示，建築物被熊熊大火燃燒，濃煙從窗戶竄出。緊急救護服務人員正尋找當時在現場的失蹤人員，並警告罹難人數可能增加。

當地媒體La Verdad de Murcia報導，一名至今都還沒被尋獲的28歲女子在夜店起火時向自己的母親傳送語音訊息。她說：「媽咪，我愛妳，我們快要死了。」

消防員直到起火兩小時後才控制火勢進入建築物內，並發現六具遺體。隨著他們搜索建築物，持續發現更多遺體。有四人因吸入煙霧在醫院接受治療。

CNN指出，目前尚不清楚夜店起火原因，不過夜店起火時生意非常繁忙。警方表示，「嚴重結構損壞」導致夜店倒塌。

穆西亞市政廳對此表示深感遺憾，並對受影響民眾致哀。市長巴列斯塔在西班牙24小時頻道表示，「我們悲痛欲絕」，救難人員仍在尋找失蹤者，失聯者親屬也抵達現場試圖找人。他也指示穆西亞市為這場災難哀悼三天。

影片來源： YouTube BBC

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