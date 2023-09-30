氣候變遷造成極端高溫 歐洲多國9月氣溫破紀錄

歐洲多國9月氣溫破紀錄，圖為熱浪下的法國巴黎。(Getty Images)

奧地利、法國、德國 、波蘭和瑞士今天宣布，今年9月氣溫創下了有紀錄以來最高溫 。隨著氣候變遷 加速，今年可能會是人類有紀錄以來最熱的一年。

法新社報導，在此之前，歐洲聯盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service）曾於本月稍早表示，北半球的夏季氣溫是有紀錄以來最高。

法國氣象局（Meteo France）表示，法國9月的平均溫度將落在攝氏21.5度左右，這比1991年至2020年參考期間，高出攝氏3.5度至3.6度。

近兩年來，法國每月的平均氣溫不斷超越月標準氣溫。

在鄰國，德國氣象局（DWD）表示，本月氣溫是自國家紀錄開始以來最熱的9月，較1961年至1990年基期高出近攝氏4度。

波蘭氣象研究所則宣布，今年9月的氣溫較平均高出攝氏3.6度，且是自100多年前有紀錄以來最熱的9月。

奧地利和瑞士這兩個阿爾卑斯山國家的國家氣象機構，也記錄到有紀錄以來最高的9月平均氣溫。此前一天，一項研究顯示，由於極端的暖化，瑞士冰川的體積在短短2年內就減少了10%。

西班牙和葡萄牙國家氣象研究所示警，這個周末將迎來反常的高溫，西班牙南部部分地區今天的氣溫將突破攝氏35度。

聯合國氣候報告第一作者傑梅尼（Francois Gemenne）本周告訴法新社：「在我們達成碳中和之前，高溫紀錄將週週、月月、年年被打破。」