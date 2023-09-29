巴西亞馬遜州乾旱缺糧 政府急運物資救居民

巴西亞馬遜州（Amazonas）遭逢嚴重乾旱，已有許多魚群因河川水位過低而死亡。Getty Images

巴西 當局今天宣布將運送緊急援助物資到遭逢嚴重乾旱的亞馬遜 州（Amazonas），已有許多魚群因河川水位過低而死亡，魚類則是當地原住民 的重要食物來源。

亞馬遜州是巴西國內面積最大的一州，境內涵蓋大部分亞馬遜雨林，住有大約400萬人口，其中絕大多數是原住民。

法新社報導，巴西環境部長席瓦（Marina Silva）表示，中央政府正與地方當局合作，以供應糧食、飲水和藥物給當地居民。

她還說，亞馬遜州的62座市鎮，其中有56座面臨威脅。

亞馬遜州民防當局指出，有15座小鎮昨天宣布進入乾旱緊急狀態，總計有11萬1000人受到影響。

席瓦提到：「我們預估需要大約30萬包糧食來滿足當地民眾的基本食物需求。」

河川水位過低除了會讓魚群活不下去，也會影響當地水路交通，而這對亞馬遜州非常重要。

亞馬遜州的乾旱困境源於「聖嬰現象」（El Nino），這種氣候現象會讓雲層較不易形成，因此雨量會變少。

巴西今年稍早才降下暴雨，如今又出現乾旱，反映了專家歸因於全球暖化的天氣型態。