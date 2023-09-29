我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

碰到這五情況 退休前不必付清房貸

紐約交通癱瘓 機場也淹了…暴雨要下到今晚

巴西亞馬遜州乾旱缺糧 政府急運物資救居民

中央社巴西利亞28日綜合外電報導
巴西亞馬遜州（Amazonas）遭逢嚴重乾旱，已有許多魚群因河川水位過低而死亡。Getty Images
巴西亞馬遜州（Amazonas）遭逢嚴重乾旱，已有許多魚群因河川水位過低而死亡。Getty Images

巴西當局今天宣布將運送緊急援助物資到遭逢嚴重乾旱的亞馬遜州（Amazonas），已有許多魚群因河川水位過低而死亡，魚類則是當地原住民的重要食物來源。

亞馬遜州是巴西國內面積最大的一州，境內涵蓋大部分亞馬遜雨林，住有大約400萬人口，其中絕大多數是原住民。

法新社報導，巴西環境部長席瓦（Marina Silva）表示，中央政府正與地方當局合作，以供應糧食、飲水和藥物給當地居民。

她還說，亞馬遜州的62座市鎮，其中有56座面臨威脅。

亞馬遜州民防當局指出，有15座小鎮昨天宣布進入乾旱緊急狀態，總計有11萬1000人受到影響。

席瓦提到：「我們預估需要大約30萬包糧食來滿足當地民眾的基本食物需求。」

河川水位過低除了會讓魚群活不下去，也會影響當地水路交通，而這對亞馬遜州非常重要。

亞馬遜州的乾旱困境源於「聖嬰現象」（El Nino），這種氣候現象會讓雲層較不易形成，因此雨量會變少。

巴西今年稍早才降下暴雨，如今又出現乾旱，反映了專家歸因於全球暖化的天氣型態。

席瓦提到近期有溫帶氣旋在南大河州（Rio Grande do Sul）奪走近50條人命，她說道：「巴西是很脆弱的國家。」

巴西亞馬遜州（Amazonas）遭逢嚴重乾旱，許多船隻都擱淺。Getty Ima...
巴西亞馬遜州（Amazonas）遭逢嚴重乾旱，許多船隻都擱淺。Getty Images

亞馬遜 巴西 原住民

上一則

查理考慮和哈利化解恩怨 卻另有目的 也不可能道歉？

延伸閱讀

NFL放眼全球市場 將赴西班牙、巴西比賽

NFL放眼全球市場 將赴西班牙、巴西比賽
NFL著眼全球市場 盼在巴西、西班牙打例行賽

NFL著眼全球市場 盼在巴西、西班牙打例行賽
游淑慧：勤億蛋品陸續買了600萬顆巴西蛋

游淑慧：勤億蛋品陸續買了600萬顆巴西蛋
拜登又出醜…差點撞倒巴西國旗 還沒跟魯拉握手就離場

拜登又出醜…差點撞倒巴西國旗 還沒跟魯拉握手就離場

熱門新聞

大阪燒肉力丸因價格便宜、性價比高，受到台灣觀光客歡迎。 圖／翻攝自大阪燒肉力丸粉專

她親睹人氣燒肉店「回收再利用」 網友嚇壞急取消定位

2023-09-27 13:48
馬來西亞傳奇雞排飯老闆驚傳栽入油鍋不幸身亡。示意圖。（取材自ingimage）

「雞排飯傳奇」老闆炸雞排突暈倒 下秒一頭栽進滾燙油鍋亡

2023-09-22 04:16
大馬總理安華宣布，將開放第2個5G網路，讓華為參與建設。(路透)

在美中夾縫間求生存 大馬推雙5G網路讓華為參與建設

2023-09-27 11:38
日本夏季推行清涼商務政策，鼓勵公司企業維持攝氏28度室溫，員工可以穿著短袖、短褲等簡便服飾上班。（路透）

不再穿西裝打領帶？日本夏季推「清涼商務」政策 上班族改穿這一物

2023-09-25 06:38
蓋亞那的國內生產毛額預估到2028年時可能成長超過100%，圖為該國海岸支持石油工業的船隻。（路透）

這國家全球經濟成長最快 GDP估增115%

2023-09-28 02:25
委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）上周訪華。（Getty Images）

委內瑞拉總統訪華 喊話記者：講中文吧 沒有英文翻譯

2023-09-22 14:08

超人氣

更多 >
領錯狗回家 主人覺得「長太像」 貓咪發現「不一樣」

領錯狗回家 主人覺得「長太像」 貓咪發現「不一樣」
郭晶晶婚姻出現小三？霍啟剛被問「女朋友很厲害」急變臉

郭晶晶婚姻出現小三？霍啟剛被問「女朋友很厲害」急變臉
紐約交通癱瘓 機場也淹了…暴雨要下到今晚

紐約交通癱瘓 機場也淹了…暴雨要下到今晚
暴雨釀洪災 紐約布碌崙成汪洋…這些地鐵停了

暴雨釀洪災 紐約布碌崙成汪洋…這些地鐵停了
暴雨將襲紐約 恐引發洪水 州長籲民眾做好準備

暴雨將襲紐約 恐引發洪水 州長籲民眾做好準備