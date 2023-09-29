我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約交通癱瘓 機場也淹了…暴雨要下到今晚

追討超發社安金只給30天期限 民眾憂心失去一切

巴基斯坦2清真寺自殺炸彈攻擊 至少57死60傷

中央社奎達市／白夏瓦29日綜合外電報導
巴基斯坦兩座清真寺今天遭遇自殺炸彈攻擊，導致參加紀念伊斯蘭教先知穆罕默德（Prophet Mohammed）誕辰活動的至少57人死亡、超過60人受傷。圖為第一起爆炸發生在西南部俾路支省（Balochistan），造成52人死亡。美聯社
巴基斯坦兩座清真寺今天遭遇自殺炸彈攻擊，導致參加紀念伊斯蘭教先知穆罕默德（Prophet Mohammed）誕辰活動的至少57人死亡、超過60人受傷。圖為第一起爆炸發生在西南部俾路支省（Balochistan），造成52人死亡。美聯社

巴基斯坦警方和衛生官員表示，兩座清真寺今天遭遇自殺炸彈攻擊，導致參加紀念伊斯蘭教先知穆罕默德（Prophet Mohammed）誕辰活動的至少57人死亡、超過60人受傷。

媒體報導，目前沒有任何組織宣稱犯案，其中一起爆炸將數十人困在瓦礫堆下。由於激進分子攻擊激增，在明年1月大選之前，安全部隊面臨更高風險。

路透報導，根據地方衛生官員拉希德（Abdul Rasheed），第一起爆炸發生在西南部俾路支省（Balochistan），造成52人死亡。

高階警官阿邁德（Munir Ahmed）表示：「炸彈客在麥地那清真寺（Madina Mosque）附近一輛警車不遠處引爆炸彈，當時民眾聚集清真寺展開節日遊行。」

根據救援官員，第2起爆炸發生在毗鄰的西北部省份開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）一座清真寺，奪走5條人命。巴基斯坦電視台Geo News報導，清真寺屋頂坍塌，約30至40人受困瓦礫下。

一名官員表示，這起攻擊包括兩次爆炸，一次在清真寺大門，另一次則在院區內。

漢古縣（Hangu）副縣長艾克巴（Fazal Akbar）表示：「一次爆炸發生在大門處，讓信徒們能夠離開清真寺，因此傷亡人數較低，這是不幸中的大幸。」

圖為爆炸發生後，傷者準備被送往醫院。美聯社
圖為爆炸發生後，傷者準備被送往醫院。美聯社

上一則

中國代表人權理事會發言：美加澳長期侵害原住民人權

下一則

離譜…英男頭痛噁心被誤診闌尾炎 轉院才驚覺「腦長瘤」12天病逝

延伸閱讀

先知誕辰染血...巴基斯坦清真寺附近發生自殺炸彈攻擊 至少20死

先知誕辰染血...巴基斯坦清真寺附近發生自殺炸彈攻擊 至少20死
巴基斯坦結膜炎肆虐 5.6萬所學校停課

巴基斯坦結膜炎肆虐 5.6萬所學校停課
巴基斯坦爆結膜炎大流行 逾5萬6000所學校停課

巴基斯坦爆結膜炎大流行 逾5萬6000所學校停課
土耳其安納托利亞木製清真寺 歷史建築入選世界遺產名錄

土耳其安納托利亞木製清真寺 歷史建築入選世界遺產名錄

熱門新聞

大阪燒肉力丸因價格便宜、性價比高，受到台灣觀光客歡迎。 圖／翻攝自大阪燒肉力丸粉專

她親睹人氣燒肉店「回收再利用」 網友嚇壞急取消定位

2023-09-27 13:48
馬來西亞傳奇雞排飯老闆驚傳栽入油鍋不幸身亡。示意圖。（取材自ingimage）

「雞排飯傳奇」老闆炸雞排突暈倒 下秒一頭栽進滾燙油鍋亡

2023-09-22 04:16
大馬總理安華宣布，將開放第2個5G網路，讓華為參與建設。(路透)

在美中夾縫間求生存 大馬推雙5G網路讓華為參與建設

2023-09-27 11:38
日本夏季推行清涼商務政策，鼓勵公司企業維持攝氏28度室溫，員工可以穿著短袖、短褲等簡便服飾上班。（路透）

不再穿西裝打領帶？日本夏季推「清涼商務」政策 上班族改穿這一物

2023-09-25 06:38
蓋亞那的國內生產毛額預估到2028年時可能成長超過100%，圖為該國海岸支持石油工業的船隻。（路透）

這國家全球經濟成長最快 GDP估增115%

2023-09-28 02:25
委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）上周訪華。（Getty Images）

委內瑞拉總統訪華 喊話記者：講中文吧 沒有英文翻譯

2023-09-22 14:08

超人氣

更多 >
領錯狗回家 主人覺得「長太像」 貓咪發現「不一樣」

領錯狗回家 主人覺得「長太像」 貓咪發現「不一樣」
郭晶晶婚姻出現小三？霍啟剛被問「女朋友很厲害」急變臉

郭晶晶婚姻出現小三？霍啟剛被問「女朋友很厲害」急變臉
暴雨將襲紐約 恐引發洪水 州長籲民眾做好準備

暴雨將襲紐約 恐引發洪水 州長籲民眾做好準備
民主黨籍加州聯邦參議員范士丹去世 享壽90歲

民主黨籍加州聯邦參議員范士丹去世 享壽90歲
日經：北戴河會議3派中共元老勢力向習近平施壓

日經：北戴河會議3派中共元老勢力向習近平施壓