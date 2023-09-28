我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暴雨將襲紐約 恐引發洪水 州長籲民眾做好準備

貸不到款、買不到保險 可能是AI洩露你這些紀錄

助反攻俄軍 美援烏「貧鈾彈」輻射汙染爭議大

編譯高詣軒／即時報導
美軍技術員準備處理受損貧鈾彈，貧鈾彈能瞬間擊穿戰車裝甲。（美聯社）
美軍技術員準備處理受損貧鈾彈，貧鈾彈能瞬間擊穿戰車裝甲。（美聯社）

為了協助烏克蘭反攻俄羅斯軍隊，美國9月初承諾提供烏國120毫米貧鈾彈，可裝載於美方計畫秋季交付的M1A2艾布蘭戰車，用以對抗俄軍使用的T–72戰車。貧鈾是鈾濃縮的副產物，製成的貧鈾彈具備高效的穿甲能力，不屬於核武，但是會釋放低度輻射且具毒性，有汙染環境、損害腎功能和致癌疑慮，讓貧鈾彈使用一直廣受爭議。

冷戰使用 目前仍有6國製造

美聯社、路透報導，貧鈾為核反應爐或製造核武的濃縮鈾過程副產物。由於密度高，高溫高壓下會自燃、穿透裝甲時會益發尖銳等特性，美國在冷戰時期以貧鈾製造彈藥，目的為摧毀蘇聯戰車。貧鈾具輻射性，但其程度大幅低於同位素鈾–234、鈾–235，貧鈾彈也不會像核武一樣產生核反應。

貧鈾彈能瞬間擊穿戰車裝甲，隨後爆炸並引發火熱的粉塵和金屬煙塵，同時產生熾熱高溫，使戰車搭載的燃料和彈藥爆炸。國際禁止鈾武器聯盟（ICBUW）指出，美國、中國、俄國、英國、法國和巴基斯坦仍製造貧鈾武器，另有14國據信儲存此類軍火。

美軍繼1970年代開始製造貧鈾穿甲彈，更將貧鈾融入戰車的複合裝甲，作為強化用途，也已將貧鈾加入被稱為「戰車殺手」的空軍A–10密接空中支援戰機的彈藥。美國智庫蘭德公司高級國防分析師鮑斯頓指出，美軍仍在開發貧鈾彈藥，M1A2艾布蘭戰車使用的M829A4穿甲彈尤為知名。

危害人體 英研究指關聯不高

但一旦經口鼻攝入鈾，即使是貧鈾，仍具危險性，可能損害腎功能並增加罹患多種癌症的風險。反對貧鈾武器的ICBUW表示，人們可能吸入這類武器引發的煙塵，且貧鈾彈若失準，後續將使當地水土受到汙染。先前亦表示將提供烏國貧鈾彈的英國則稱，吸入足以致病的貧鈾量並不容易。

英國皇家學會2002年報告指出，對於戰場大多數軍人及生活在衝突地區的人們，使用貧鈾彈造成的腎臟和其他器官風險非常低，惟在極端條件、最惡劣的假設情況下，攝入大量貧鈾的軍人可能遭受腎、肺臟的不良影響。環境汙染方面則有諸多變數，但「多數案例」下，貧鈾關聯的健康風險非常低。

1990年代的波灣戰爭和巴爾幹半島衝突中，都曾使用貧鈾彈。聯合國國際原子能總署（IAEA）指出，根據對軍人的研究結果，退役軍人的死亡率略有增加，但應是事故導致，和貧鈾暴露無關。聯合國環境規劃署針對巴爾幹半島塞爾維亞、蒙特內哥羅的貧鈾影響報告，也未發現有重大廣泛的汙染。

蘭德公司核子專家暨政策研究員吉斯特（Edward Geist）認為，貧鈾彈的輻射性並非其主要特性，而是種「漏洞」，假使美軍能夠取得具相同密度、但不具輻射性的材質，可能就會汰換貧鈾。不過，著眼於貧鈾的低程度輻射，IAEA仍呼籲謹慎處理貧鈾武器，並警告暴露時的可能危險。

IAEA提醒在處理貧鈾彈時，數量越少越好，且應穿戴保護手套。該機構認為，與其說貧鈾具有輻射危險，主要可將其視為有毒化學物來戒備。飄散在氣霧（aerosol）裡的貧鈾可經口鼻攝入，雖然多會排出體外，但部分可能進到血液。高濃度貧鈾若進入腎臟，將引發危害，極嚴重情況下恐致腎衰竭。

俄國反彈 稱將部署戰術核武

俄國對西方提供烏國貧鈾彈強烈反彈，總統普亭針對英國援烏貧鈾彈，已表示將在鄰國白俄羅斯部署戰術核武來應對。針對近期美國的動作，克里姆林宮也聲稱，過去美國在巴爾幹半島使用貧鈾彈，已導致腫瘤等疾病激增，危害未來世代的健康。

美軍研究則認為，貧鈾暴露未見會增加其軍人罹癌、罹病風險，且五角大廈表示，貧鈾彈能有效協助烏國捍衛領土。

反戰車武器－貧鈾彈 製表／高詣軒
反戰車武器－貧鈾彈 製表／高詣軒

俄國 白俄羅斯 高溫

上一則

納卡區7萬人逃難 亞塞拜然：別離開家園加入我們

下一則

白俄羅斯控波蘭直升機侵犯領空 華沙否認

延伸閱讀

是否公布核彈數？北京：中國始終「極為克制」

是否公布核彈數？北京：中國始終「極為克制」
澤倫斯基會北約秘書長 盼西方增援助烏反攻

澤倫斯基會北約秘書長 盼西方增援助烏反攻
「他們回來了」烏軍稱前瓦格納傭兵已重返烏東戰場

「他們回來了」烏軍稱前瓦格納傭兵已重返烏東戰場
金正恩加快核武 加強與反美國家關係

金正恩加快核武 加強與反美國家關係

熱門新聞

(取自X平台)

影／這機場安檢員也爆偷旅客300美元 試圖吞鈔票滅證

2023-09-21 12:55
馬來西亞傳奇雞排飯老闆驚傳栽入油鍋不幸身亡。示意圖。（取材自ingimage）

「雞排飯傳奇」老闆炸雞排突暈倒 下秒一頭栽進滾燙油鍋亡

2023-09-22 04:16
大阪燒肉力丸因價格便宜、性價比高，受到台灣觀光客歡迎。 圖／翻攝自大阪燒肉力丸粉專

她親睹人氣燒肉店「回收再利用」 網友嚇壞急取消定位

2023-09-27 13:48
大馬總理安華宣布，將開放第2個5G網路，讓華為參與建設。(路透)

在美中夾縫間求生存 大馬推雙5G網路讓華為參與建設

2023-09-27 11:38
一位8月到新加坡觀光的日本遊客近日向星媒投訴，稱自己在一家海鮮餐廳時，原本只是想要品嘗星國名菜「辣椒螃蟹」，卻沒料到他們點的螃蟹要價938新加坡元，不僅因此憤而報警，最終更帶著一肚子氣離開。（照片翻攝：AsiaOne / Junko Shinba）

被坑？日客遊新加坡吃頓飯要價近千美元 餐廳揭畫面反駁還端活蟹上桌

2023-09-21 05:54
日本夏季推行清涼商務政策，鼓勵公司企業維持攝氏28度室溫，員工可以穿著短袖、短褲等簡便服飾上班。（路透）

不再穿西裝打領帶？日本夏季推「清涼商務」政策 上班族改穿這一物

2023-09-25 06:38

超人氣

更多 >
佛州男只顧盯筆電看球賽 3歲女童突在一旁開槍自轟

佛州男只顧盯筆電看球賽 3歲女童突在一旁開槍自轟
這個常見的調味料 竟有神奇護腦作用

這個常見的調味料 竟有神奇護腦作用
拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉

拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉
好市多賣金條 放上網幾小時內就被搶購一空

好市多賣金條 放上網幾小時內就被搶購一空
川普底特律演講 被爆台下觀眾冒充汽車工人

川普底特律演講 被爆台下觀眾冒充汽車工人