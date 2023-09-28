助反攻俄軍 美援烏「貧鈾彈」輻射汙染爭議大

美軍技術員準備處理受損貧鈾彈，貧鈾彈能瞬間擊穿戰車裝甲。（美聯社）

為了協助烏克蘭反攻俄羅斯軍隊，美國9月初承諾提供烏國120毫米貧鈾彈，可裝載於美方計畫秋季交付的M1A2艾布蘭戰車，用以對抗俄軍使用的T–72戰車。貧鈾是鈾濃縮的副產物，製成的貧鈾彈具備高效的穿甲能力，不屬於核武，但是會釋放低度輻射且具毒性，有汙染環境、損害腎功能和致癌疑慮，讓貧鈾彈使用一直廣受爭議。

冷戰使用 目前仍有6國製造

美聯社、路透報導，貧鈾為核反應爐或製造核武的濃縮鈾過程副產物。由於密度高，高溫 高壓下會自燃、穿透裝甲時會益發尖銳等特性，美國在冷戰時期以貧鈾製造彈藥，目的為摧毀蘇聯戰車。貧鈾具輻射性，但其程度大幅低於同位素鈾–234、鈾–235，貧鈾彈也不會像核武一樣產生核反應。

貧鈾彈能瞬間擊穿戰車裝甲，隨後爆炸並引發火熱的粉塵和金屬煙塵，同時產生熾熱高溫，使戰車搭載的燃料和彈藥爆炸。國際禁止鈾武器聯盟（ICBUW）指出，美國、中國、俄國 、英國、法國和巴基斯坦仍製造貧鈾武器，另有14國據信儲存此類軍火。

美軍繼1970年代開始製造貧鈾穿甲彈，更將貧鈾融入戰車的複合裝甲，作為強化用途，也已將貧鈾加入被稱為「戰車殺手」的空軍A–10密接空中支援戰機的彈藥。美國智庫蘭德公司高級國防分析師鮑斯頓指出，美軍仍在開發貧鈾彈藥，M1A2艾布蘭戰車使用的M829A4穿甲彈尤為知名。

危害人體 英研究指關聯不高

但一旦經口鼻攝入鈾，即使是貧鈾，仍具危險性，可能損害腎功能並增加罹患多種癌症的風險。反對貧鈾武器的ICBUW表示，人們可能吸入這類武器引發的煙塵，且貧鈾彈若失準，後續將使當地水土受到汙染。先前亦表示將提供烏國貧鈾彈的英國則稱，吸入足以致病的貧鈾量並不容易。

英國皇家學會2002年報告指出，對於戰場大多數軍人及生活在衝突地區的人們，使用貧鈾彈造成的腎臟和其他器官風險非常低，惟在極端條件、最惡劣的假設情況下，攝入大量貧鈾的軍人可能遭受腎、肺臟的不良影響。環境汙染方面則有諸多變數，但「多數案例」下，貧鈾關聯的健康風險非常低。

1990年代的波灣戰爭和巴爾幹半島衝突中，都曾使用貧鈾彈。聯合國國際原子能總署（IAEA）指出，根據對軍人的研究結果，退役軍人的死亡率略有增加，但應是事故導致，和貧鈾暴露無關。聯合國環境規劃署針對巴爾幹半島塞爾維亞、蒙特內哥羅的貧鈾影響報告，也未發現有重大廣泛的汙染。

蘭德公司核子專家暨政策研究員吉斯特（Edward Geist）認為，貧鈾彈的輻射性並非其主要特性，而是種「漏洞」，假使美軍能夠取得具相同密度、但不具輻射性的材質，可能就會汰換貧鈾。不過，著眼於貧鈾的低程度輻射，IAEA仍呼籲謹慎處理貧鈾武器，並警告暴露時的可能危險。

IAEA提醒在處理貧鈾彈時，數量越少越好，且應穿戴保護手套。該機構認為，與其說貧鈾具有輻射危險，主要可將其視為有毒化學物來戒備。飄散在氣霧（aerosol）裡的貧鈾可經口鼻攝入，雖然多會排出體外，但部分可能進到血液。高濃度貧鈾若進入腎臟，將引發危害，極嚴重情況下恐致腎衰竭。

俄國反彈 稱將部署戰術核武

俄國對西方提供烏國貧鈾彈強烈反彈，總統普亭針對英國援烏貧鈾彈，已表示將在鄰國白俄羅斯 部署戰術核武來應對。針對近期美國的動作，克里姆林宮也聲稱，過去美國在巴爾幹半島使用貧鈾彈，已導致腫瘤等疾病激增，危害未來世代的健康。