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澳男謊稱被綁架實為偷情 法官判他賠警方找人費用

編譯周辰陽／即時報導
澳洲男子伊拉謊稱被綁架，好跟情人共度跨年夜，法官近日判決他償還警察花了200個工時找人的行動費用。（擷自臉書）
澳洲男子伊拉謊稱被綁架，好跟情人共度跨年夜，法官近日判決他償還警察花了200個工時找人的行動費用。（擷自臉書）

澳洲一名男子在2022年最後一天謊稱自己被綁架，好跟情人在跨年夜共度時光，法官近日發布判決，下令他償還通報失蹤後警察花了200個工時找人的費用。

CNN與澳媒9News報導，當事人是35歲商人伊拉（Paul Iera），他在2022年12月31日前去會晤情人，卻向自己的伴侶謊稱是要跟「財務夥計」碰面，還跟情人向自己的伴侶發了假的綁架簡訊。這名假綁匪在簡訊中說，跟伊拉因為一輛越野機車產生糾紛，伊拉會交出這輛車，然後在隔天早上獲釋。

影片來源：YouTube Sky News Australia

這個簡訊仍讓伊拉的伴侶陷入恐慌，在午夜前幾分鐘報案，促使員警展開調查。當地警方成立專案小組，投入了200小時的警方作業時間，成本相當於澳幣2.5萬元（約1萬6053美元）。

警方於元旦早上在攔檢時攔下伊拉的白色箱型車，發現他跟情人都平安無事。伊拉一開始堅稱自己被一群陌生中東男子帶走，後來才放他走。12天後他被捕，被控做出虛假指控導致他人遭調查。

伊拉26日在新南威爾斯省臥龍崗地方法院出庭，主審的麥可．翁（Michael Ong）法官稱伊拉的舉動「可惡」。翁法官說，曾考慮判處伊拉監禁，但最後只判他必須進行350小時社區服務，並向新省政府支付澳幣1萬6218.11元（約1萬414美元），作為讓警方白忙一場的賠償。

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