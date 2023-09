遭性侵少女挨家挨戶求助卻遭拒 引爆印度民眾怒火

印度 網路近日出現一支監視器拍攝的短片,可見到一名少女遭到性侵 後在街上走來走去尋求幫助,有名男子則似乎在她靠近時揮手要她走開,引發了政治人物與網友的憤怒與譴責。

BBC與新德里電視台報導,這起事件發生在25日,地點是中央邦(Madhya Pradesh)的烏賈因市(Ujjain)。根據當地一個社區監視器的畫面,這名似乎正在流血的半裸未成年女孩走在一條街道上,挨家挨戶尋求幫助。她一度走近一名男子,但他看上去對著她揮了揮手,讓她再度轉身走開。

12-Year-Old Girl Raped Walked Semi-Naked On Road For 2.5 Hrs, Denied Help By Locals in Ujjain.



