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145年老字號報紙用AI寫社論 題為「反對AI寫新聞」

遭性侵少女挨家挨戶求助卻遭拒 引爆印度民眾怒火

編譯周辰陽／即時報導
印度網路出現一支監視器拍攝的短片，可見到一名少女遭到性侵後在街上走來走去尋求幫助。(擷自Twitter@Akshithaa_)
印度網路出現一支監視器拍攝的短片，可見到一名少女遭到性侵後在街上走來走去尋求幫助。(擷自Twitter@Akshithaa_)

印度網路近日出現一支監視器拍攝的短片，可見到一名少女遭到性侵後在街上走來走去尋求幫助，有名男子則似乎在她靠近時揮手要她走開，引發了政治人物與網友的憤怒與譴責。

BBC與新德里電視台報導，這起事件發生在25日，地點是中央邦（Madhya Pradesh）的烏賈因市（Ujjain）。根據當地一個社區監視器的畫面，這名似乎正在流血的半裸未成年女孩走在一條街道上，挨家挨戶尋求幫助。她一度走近一名男子，但他看上去對著她揮了揮手，讓她再度轉身走開。

據報導，這名少女在烏賈因市走來走去兩個多小時。當記者詢問居民拒絕幫助少女的報導時，烏賈因警察局長薩欽（Sachin Sharma）反駁說，民眾確實掏錢幫助她。

薩欽宣稱民眾反應不一，「她走過地方的民眾都曾幫助她，有人給了她50盧比，其他人給了100盧比。她走過一個收費站，工作人員給了錢跟一些衣服，至少有7到8個人試圖幫忙」。

不過，這名女孩最終是在一處印度教的聚會所得到幫助。率先伸出援手的牧師拉胡爾（Rahul Sharma）告訴記者，這名少女沒辦法講話，眼睛也腫了，「我看到女孩的當下，給了她一塊布蓋住自己，我問她很多事情，但聽不懂她在說些什麼」。

拉胡爾牧師表示，他還給了她紙筆，請她寫下有關自己的事情，詢問她是否知道父母的電話號碼，並且借手機給她打電話。因為不忍心讓少女處於當下的狀況，拉胡爾牧師隨後報警，員警在20分鐘內趕到，將她送醫。

根據報導，一位高級警官稱身體檢查顯示她遭到性侵。警方正在檢查該區域的其他監視器畫面，以追蹤少女在獲得幫助之前所走過的路徑，目前還沒有確認少女的年齡。薩欽局長表示，5名跟少女接觸過的人正在接受偵訊。

警方已查出她來自距離烏賈因約700公里的中央邦瑟德納市（Satna），她和祖父及哥哥住在當地，24日離家上學就沒有回家，家人已提報失蹤人口。

警方27日晚間發布聲明表示，這名女孩已獲得治療，但沒有透露更多細節。中央邦的在野黨領導人譴責這起事件，並就婦女安全問題抨擊執政的印度人民黨，該邦首長則指警方將採取「嚴厲措施」，並強調「罪犯無法逃脫」。

印度 性侵

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