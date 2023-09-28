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全球衝突不斷 諾貝爾和平獎落誰家仍難預料

中央社斯德哥爾摩27日綜合外電報導
全球衝突四起，諾貝爾和平獎可能花落誰家，讓專家們完全摸不著頭緒。(美聯社)
全球衝突四起，諾貝爾和平獎可能花落誰家，讓專家們完全摸不著頭緒。(美聯社)

下周揭曉的諾貝爾獎將表彰一系列突破性成就，然而隨著全球衝突四起，和平獎可能花落誰家，讓專家們完全摸不著頭緒。

法新社報導，2023年諾貝爾獎桂冠得主將於10月2日至9日陸續出爐，其中最受矚目的和平獎10月6日將在挪威首都奧斯陸揭曉。

專家表示，隨著烏克蘭戰爭進入第2個年頭、超級大國之間的緊張關係升溫，加上近年來非洲國家接連發生政變，無疑讓國際局勢變得更加嚴峻。

諾貝爾基金會（Nobel Foundation）已宣布取消邀請俄羅斯大使參加12月的頒獎典禮，此舉顯示相關爭議愈演愈烈。

瑞典烏普薩拉大學（Uppsala University）和平與衝突研究所教授瓦倫斯坦（Peter Wallensteen）表示：「從許多方面來看，委員會今年不將和平獎頒發給任何人，也是適當的舉措。這將是反映國際局勢嚴重性的好方法。」

諾貝爾和平獎得主上一次從缺是在1972年越戰期間。

挪威諾貝爾委員會（Norwegian Nobel Committee）秘書長紐爾斯塔特（Olav Njolstad）說：「很難想像可能出現這樣的結果，但我不會說這不可能發生。」

他認為，儘管面臨當前局勢，「這世界確實仍需要一些表率，引領大家朝著好的方向邁進。所以就算是今年，也完全有必要頒發諾貝爾和平獎。」

部分觀察人士指出，一年前，伊朗庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）被控違反國內嚴格的女性服裝規定，遭道德警察逮捕後死亡，因此在伊朗各地不斷掀起女性主導的抗議浪潮。

他們認為，在這種背景下，社運人士阿琳賈德（Masih Alinejad）和穆哈瑪迪（Narges Mohammadi），或是伊朗民主自由聯盟（Alliance for Democracy and Freedom）都有望獲獎。

而在這一年經歷了有史以來最熱夏季和極端天氣威脅人類存亡後，氣候倡議人士也有機會成為和平獎得主。

斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）所長史密斯（Dan Smith）說：「我認為，氣候變遷將成為今年和平獎的重要焦點。」

他特別提到發起「周五為未來而戰」（Fridays for Future）的瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg），以及致力反對森林砍伐和為原住民爭取權利的巴西部落首領麥修戴爾（Raoni Metuktire）。

2022年諾貝爾和平獎由白俄人權團體領袖畢亞利亞茨基、俄羅斯人權組織「紀念」以及烏克蘭的「公民自由中心」共同獲獎，得獎原因為他們多年來保護公民的權利，並且在記錄戰爭罪、侵犯人權和濫用權力等方面有傑出的努力。他們共同展示了公民社會對和平與民主的重要性。

諾貝爾獎 伊朗 瑞典

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