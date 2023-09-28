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全球股市市值跌到100兆美元以下 都怪兩大利空罩頂

新加坡要發給民眾現金了 協助緩解物價飆漲之苦

編譯葉亭均／即時報導
新加坡宣布推出11億星元（8億美元）方案來緩衝民眾受到物價上漲的衝擊。（美聯社）
新加坡宣布推出11億星元（8億美元）方案來緩衝民眾受到物價上漲的衝擊。（美聯社）

新加坡宣布推出11億星元（8億美元）方案來緩衝民眾受到物價上漲的衝擊，儘管在這個東南亞唯一的已開發國家中，通膨已經穩定減緩。

新加坡28日的官方聲明引述新加坡副總理兼財長黃循財的說法，表示這項方案將為更多中低所得家庭提供更多支撐。方案內容包括向民眾分發現金與大眾運輸票券，協助緩衝較高水電費、以及即將調高碳稅所產生的影響。

黃循財表示：「新加坡政府承諾支持新加坡民眾度過這些不確定時期。」海峽時報稍早報導，新加坡政府將不會動用過往的準備金來資助這項方案。

雖然物價漲勢普遍有所緩和，星國央行追蹤的核心通膨指標正邁向15個月來最低水準，然而電價等費用上漲，再加上大眾運輸票價和水價醞釀上漲，將衝擊消費者。

黃循財在聲明中 表示：「家庭仍在應付各項領域價格上漲的衝擊。」

最新的方案包含提撥8億美元至援助配套（Assurance Package），使後者從首度宣布以來總金額超過100億美元。這些配套方案包含為250萬名符合資格的新加坡成年人發給每人200星元現金，預定今年12月；總計而言，符合資格的新加坡民眾12月將領取到多達800星元的現金。

新加坡 東南亞 央行

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