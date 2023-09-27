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俄羅斯考慮跟進中國 禁止進口日本海鮮

中央社莫斯科27日綜合外電報導
俄羅斯聯邦動植物防檢疫署昨天表示，因為日本將將福島第一核電廠的核處理水排放入海，俄羅斯可能會跟進中國，禁止進口日本海鮮，俄國正尋求與日本協商。（路透）
俄羅斯聯邦動植物防檢疫署昨天表示，因為日本將將福島第一核電廠的核處理水排放入海，俄羅斯可能會跟進中國，禁止進口日本海鮮，俄國正尋求與日本協商。（路透）

俄羅斯聯邦動植物防檢疫署昨天表示，因為日本將將福島第一核電廠的核處理水排放入海，俄羅斯可能會跟進中國，禁止進口日本海鮮，俄國正尋求與日本協商。

路透報導，日本上個月開始將核處理水排放入海，引起中國強烈批評。中國全面禁止日本水產品進口到中國，作為報復。

俄羅斯聯邦動植物防檢疫署（Rosselkhoznadzor）昨天表示，已與中國監管機構討論日本食品出口問題。俄羅斯是中國最大海鮮供應國之一，正在尋求增加在中國的市占率。

俄羅斯聯邦動植物防檢疫署在聲明中表示：「考量到產品可能受到輻射汙染的風險，俄羅斯聯邦動植物防檢疫署正考慮跟進中國、限制日本海產供應的可能性。在與日方協商後，將做出最終決定。」

俄羅斯聯邦動植物防檢疫署表示，今年到目前為止，俄羅斯已進口118公噸日本海鮮。

俄羅斯聯邦動植物防檢疫署表示，已致函日本，希望進行協商，並要求日本在10月16日前提供出口海產的輻射檢測資訊，包含氚含量。

日本內閣官房長官松野博一今天表示，日本將細閱俄羅斯昨天發布的聲明。

日本表示，福島第一核電廠的核廢水藉由淨化裝置去除氚以外的多數輻射物質，因此水是安全的。氚是氫的同位素，很難與水分離。在排放至太平洋前，核處理水的氚含量將被稀釋至遠低於國際的排放標準。

日本曾表示，俄羅斯和中國的批評缺乏科學證據支持。

松野博一今天在記者會表示：「我們強烈要求俄羅斯依據科學證據行事。」他還說，俄羅斯是聯合國國際原子能總署（IAEA）福島專家小組成員之一，該專家小組於7月認可核處理水排放入海的計畫。

日本 俄羅斯 檢測

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