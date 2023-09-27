缺席拜登太平洋島國峰會 索羅門總理：不想聽「說教」

拜登總統和太平洋島國領袖25日在白宮合影。(路透)

索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞日前雖出訪美國，在聯合國 會議上發言，卻未出席拜登 總統本周在白宮主辦的太平洋島國領袖峰會。路透報導，蘇嘉瓦瑞27日在返國後的記者會上表示，不出席該峰會是為了避免面臨「說教」，且國內有更迫切事項。

拜登25日起舉辦兩天峰會，會晤多名太平洋島國領袖，被認為意在拉攏該地區，防止中國勢力深入該戰略要地。

但根據索國媒體Tavuli News公布的記者會影像，和北京 交好的蘇嘉瓦瑞返國後表示，他參加去年首場太平洋島國峰會後，並未看到任何成效，並指「他們會向你說教，講述他們有多好。」

蘇嘉瓦瑞也表示，索羅門群島國會會期僅剩10周，比起太平洋島國峰會更為重要，他因而返國。

據路透，出席峰會的巴布亞紐幾內亞總理馬拉普27日聲明，美國在峰會上做出基礎建設投資的重大承諾，並稱該會議是促進太平洋地區更安全、繁榮的重大一步。

拜登已承諾和美國國會合作，計畫提供2億美元額外經費，資助太平洋島國發展減輕氣候變遷衝擊、促進經濟成長、打擊非法捕魚、促進公共衛生的項目。

先前，蘇嘉瓦瑞在紐約的聯合國大會發言時，則稱讚北京的開發合作項目「較不具限制性」。