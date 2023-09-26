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熱浪襲南美 多國氣溫破104℉ 未來恐進一步升高

中央社／聖保羅26日專電
未來幾個月南美洲大部分地區氣溫可能進一步升高。（Getty Images）
未來幾個月南美洲大部分地區氣溫可能進一步升高。（Getty Images）

自上周以來襲擊巴西的熱浪幾乎影響了整個南美洲，即使南半球的春天從23日開始，秘魯、玻利維亞、巴拉圭、阿根廷和巴西等南美多國卻像經歷炎夏，氣溫超過華氏104度。

這些國家在9月份都出現創紀錄高溫，預計未來幾個月南美洲大部分地區氣溫可能進一步升高。

連續多日的極端高溫是所謂的「熱蓋現象」（heat dome）所造成的結果，自上周以來滯留南美洲上空的阻塞高氣壓導致大量熱空氣生成，熱空氣出不去又被高氣壓向下壓縮後變得更熱。

由於熱空氣會往上升，然後又被上方的阻塞高氣壓往下推，被壓縮後到達地面，地表氣溫就變得更熱。還有聖嬰現象（El Niño）也引發高溫，如同全球變暖的潛在趨勢。專家表示，氣候變化預料將增加這種極端天氣的發生頻率。

9月通常是一個溫和的月份，但秘魯卻經歷了極端氣溫，像是埃斯佩蘭薩港市（Puerto Esperanza）氣溫超過華氏104度，在該國極為罕見。

還有巴拉圭西部城市菲拉德費亞（Filadélfia）、玻利維亞的千里達（Trinidad）和阿根廷的拉斯羅米塔斯（Las Lomitas），也分別創下華氏111.92度、103.1度和110.4度高溫紀錄。

巴西氣象公司MetSul指出，巴西的高溫尤其普遍，24日有11個州的氣溫達到華氏104度。

國家氣象局（Inmet）指出，聖保羅記錄華氏97.7度，是自1943年以來該市9月份的最高溫度。中西部城市庫亞巴（Cuiabá）104.18度，里約熱內盧103.8度。

異常高溫也增加巴西發生火災的風險，像東北部巴伊亞州（Bahia）即爆發野火。預計本周南美洲部分地區將持續極端高溫，並可能出現更多破紀錄情況。

監測極端氣溫的巴西氣候學家和氣象歷史學家艾雷拉（Maximiliano Herrera）警告，未來幾個月可能出現比目前更糟的極端氣候現象。

南半球其他地區也正經歷異常溫暖的春天，例如澳洲正面臨異常高溫和森林大火。

國際氣候研究組織Climate Central最近的一項分析指出，在6月至8月期間，98%的人類經歷了氣候變化造成的高溫。

極端高溫是氣候變化最明顯的跡象之一，因為人類繼續燃燒使地球變暖的化石燃料。今年，北半球經歷了有記錄以來最熱的夏天：6月、7月和8月打破了月度高溫的世界紀錄。

隨著異常高溫的持續，有跡象顯示，9月也是有記錄以來最熱的月份。

根據美國國家海洋暨大氣總署的數據，今年有超過93%的可能將是歷史上最溫暖的一年。

高溫 巴西 澳洲

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