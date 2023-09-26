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報告：印度反穆斯林仇恨集會隨選舉將至與日俱增

中央社華盛頓25日綜合外電報導
「印度教徒特性觀察」組織表示，今年上半年，印度平均每天都有至少1場反穆斯林仇恨言論集會，這種情況在即將選舉的省分尤為嚴重。（美聯社）
「印度教徒特性觀察」組織表示，今年上半年，印度平均每天都有至少1場反穆斯林仇恨言論集會，這種情況在即將選舉的省分尤為嚴重。（美聯社）

總部設於華府、關注少數族裔攻擊事件的「印度教徒特性觀察」組織表示，今年上半年，印度平均每天都有至少1場反穆斯林仇恨言論集會，這種情況在即將選舉的省分尤為嚴重。

路透社報導，根據「印度教徒特性觀察」（Hindutva Watch）發布的報告，今年上半年，印度一共記錄到225場針對穆斯林的仇恨言論集會，但缺乏過去的統計數據可供比較。

「印度教徒特性觀察」沿用聯合國對「仇恨言論」的定義，即「因為個人或群體身分（即他們的宗教、族裔、國籍、種族、膚色、血統、性别或其他身分條件）而攻擊他們，或對他們使用貶損或歧視性語言的任何言論、文字或行為交流」。

報告指出，這類事件中約有70%發生在今年或明年即將進行選舉的省分。

西印馬哈拉什特拉省（Maharashtra）、中印馬德雅省（Madhya Pradesh）、西北部拉吉斯坦省（Rajasthan）、西印古茶拉底省（Gujarat）有最多仇恨言論集會，其中光是馬哈拉什特拉省就占所有這類集會的29%。

多數仇恨言論事件都會提到陰謀論，並呼籲對穆斯林採取暴力行動，以及透過社會經濟手段進行抵制。

近8成這類事件都發生在由印度總理莫迪（Narendra Modi）領導的印度人民黨（BJP）執政省分。外界普遍預期，印度人民黨明年將再度贏得國會大選。

人權團體指控，自莫迪於2014年上台後，穆斯林在印度遭到不當對待，莫迪政府則否認有侵害少數族裔情事。印度駐華府大使館沒有回應路透社的置評請求。

印度 華府 大使館

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