歐中高層經貿對話達6共識 討論出口管制對話機制

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）負責經貿政策的副主席杜姆布羅夫斯基斯（左）與中國國務院副總理何立峰在記者會結束後握手。（歐新社）

第10屆歐盟 與中國高層經貿對話今天在北京舉行，雙方會後發表6項共識，包括反對脫鉤斷鏈、討論建立原材料供應鏈 預警機制和出口管制對話機制，並將成立副部長層級的金融合作工作小組。

這場對話是由歐洲聯盟執行委員會（European Commission）負責經貿政策的副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）與中國國務院副總理何立峰各自率團主談，會後舉行未提供問答機會的新聞發布會。

何立峰首先說明雙方達成的6項共識內容，包括：

一，加強宏觀政策協調，共同應對全球經濟挑戰。「全球經濟下行壓力加大，歐中合作具有重要意義」，並將攜手應對國際糧食、能源危機。

二，同意共同維護並加強以世界貿易組織（WTO）為核心、以規則為基礎的多邊貿易體制，反對單邊主義和保護主義。將推動WTO進行必要的改革，包括爭端解決機制、投資便捷化措施等。

三，共同維護全球供應鏈的穩定，「反對脫鉤斷鏈」。討論建立「中歐原材料供應鏈預警機制」，同意對此保持溝通；並將建立「出口管制領域對話機制」，包括對出口管制政策和施檢的溝通。

四，承諾保持雙向開放，為對方企業提供公平、非歧視的經商環境。持續加強智財權保護、重啟酒精飲料工作組、開展化妝品領域的對話交流等。

五，中方願對歐方擴大進口，並希望歐方取消高技術產品出口限制，中方則同意加快歐盟農產品准入進程。

六，加強金融合作，推動金融業雙向開放，成立副部長級工作小組。發展綠色金融；中方同意「將更多歐盟在華法人銀行納入碳減排支持工具範圍」，並加強證券監管部門合作。

何立峰表示，雙方並「就歐盟出台的國際採購工具、外國補貼審查和碳邊境協調機制等貿易政策及影響交換看法，中方希望歐方克制使用貿易救濟措施」，他還加重語氣說，中國「再次就歐盟將對中國電動車反補貼調查表達高度關切和強烈不滿，希望歐方慎重從事」。

杜姆布羅夫斯基斯則重申歐盟最關切的「影響歐中關係的重要議題」，也就是俄羅斯發動侵略烏克蘭 的戰爭，對全球糧食供應造成衝擊，歐盟希望中國合作推動恢復遭俄羅斯抵制的「黑海倡議」，使烏克蘭的糧食可以出口到全世界。

杜姆布羅夫斯基斯也提到對中國資料相關新法規（例如「反間諜法」）的關切，強調這對歐洲企業在中國經商帶來了高度不確定性。