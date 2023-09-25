美高階官員將首訪亞美尼亞 重申支持並討論人道援助

大批亞美尼亞裔民眾啟程離開納卡區。(美聯社)

美國官員告訴路透，拜登政府高階官員將於今天稍晚抵達亞美尼亞，以表達支持。此前亞塞拜然擊敗了分離主義地區納卡區的亞美尼亞裔 ，當地居民昨天開始大規模遷往亞美尼亞。

路透報導，國際開發總署署長鮑爾 （Samantha Power）和國務院歐洲事務代理助卿尤里·金（Yuri Kim）將是自上週停火以來，首批訪問亞美尼亞的美國高階官員。

不具名美國官員表示，鮑爾將與亞美尼亞高階官員會面，並「申明美國對亞美尼亞民主、主權、獨立和領土完整的支持，並致力滿足納戈爾諾．卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡區）的人道主義需求」。

這名官員表示，鮑爾將成為首位前往亞美尼亞的美國國際開發總署署長，他將申明美國與該國的夥伴關係，並「對納卡區的亞美尼亞裔處境表達嚴正關切，並討論化解當地人道主義危機的措施。」

納卡區雖在國際上被認為屬於亞塞拜然，但境內亞美尼亞裔占多數，自1990年代之初以來也實質由亞美尼亞掌控，成為亞美尼亞一塊飛地。亞塞拜然本月19日發動24小時閃擊出兵，迅速突破納卡區亞美尼亞裔分離主義武裝部隊的防線，奪取戰略據點後，迫使分離主義武裝部隊投降。

納卡區領導階層昨天告訴路透，由於當地12萬亞美尼亞裔民眾不願成為亞塞拜然的一部分，且擔心面臨種族清洗，他們將離開納卡區，前往亞美尼亞。

亞美尼亞政府昨晚表示，已有1050人從納卡區越境進入該國，目前還不清楚當地大部分人口何時會遷移到亞美尼亞。

另據法新社報導，歐洲聯盟（EU）宣布，布魯塞爾明天將接待亞塞拜然和亞美尼亞的高階特使。

歐盟 理事會主席米歇爾（Charles Michel）透過發言人表示，雙亞特使會議將由米歇爾的首席外交顧問莫杜（Simon Mordue）主持。

除了雙亞代表，歐盟大國德國與法國也將派遣國安顧問與會；歐盟南高加索問題特別代表、愛沙尼亞外交官克拉（Toivo Klaar）也將出席。

明天在布魯塞爾舉行的會議將是衝突爆發之後的首次此類會面，雙亞領導人則訂於下月會晤。

亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）和亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）將於10月5日出席在西班牙格拉納達（Granada）舉行的「歐洲政治共同體」（European Political Community）峰會。