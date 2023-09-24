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呼籲歡迎移民 教宗：冒生命危險的人不是入侵

中央社馬賽23日綜合外電報導
羅馬天主教教宗方濟各在法國地中海城市馬賽的一座體育場，帶領數萬名信徒舉行彌撒。(Getty Images)
羅馬天主教教宗方濟各在法國地中海城市馬賽的一座體育場，帶領數萬名信徒舉行彌撒。(Getty Images)

羅馬天主教教宗方濟各今天在法國地中海城市馬賽的一座體育場，帶領數萬名信徒舉行彌撒；先前教宗在此地有一場充滿政治色彩的辯論，他敦促歐洲國家不要將移民視為入侵者。

法新社報導，86歲教宗方濟各（Pope Francis）的馬賽行程，因為歐洲移民入境爭議而蒙上陰影；他呼籲歡迎移民，讓他與法國、義大利等多數歐盟國家政府產生歧見。

但教宗這兩天行程的重點，是在馬賽主要體育場韋洛德羅姆球場（Velodrome）舉行的彌撒。

教宗乘坐敞篷專車穿過街道後進入體育場，居民揮舞著梵蒂岡和法國的國旗。

教宗在儀式結束時受到熱烈歡呼，他以法語要信徒「為我祈禱，這是一項艱鉅的工作」，教宗喜歡用這句話作為告別用語。

地方當局表示，教宗訪問馬賽期間，體育場內有5萬人，而夾道民眾則有10萬人。

雖然教宗在活動間隙時使用輪椅，但看上去依然精神抖擻；當他就移民問題激辯時，態度也毫不畏懼。

教宗今天稍早與來自地中海各地的主教和年輕人見面，他在會議結束時表示：「冒海上生命危險的人不是入侵，他們尋求受到接待。」

法國總統身邊的一位官員表示，早前總統馬克宏（Emmanuel Macron）和教宗在雙邊會談中，曾經討論過移民問題。

這位官員表示：「法國沒什麼可尷尬的，法國是一個能接納且融合的國家。」

本月大批移民湧入義大利拉姆培杜薩島（Lampedusa），引發有關移民議題的爭論。

教宗於2013年訪問拉姆培杜薩島時，曾經警告不要對移民困境「漠不關心」。

教宗今天在返回羅馬的飛機上，有人問他是否覺得自己失敗了。

教宗回答說：「不會（覺得失敗）…今天人們已意識到移民問題。」 

教宗 移民 義大利

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