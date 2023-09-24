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以軍突襲約旦河西岸難民營 2巴勒斯坦平民喪生

中央社巴勒斯坦雷馬拉24日綜合外電報導
巴勒斯坦衛生部表示，以色列軍隊今天黎明前在其占領的約旦河西岸發動突襲，射殺了2名巴勒斯坦人。圖為9月24日約旦河西岸城市圖勒凱爾姆附近的Nur Shams難民營中，一名居民從鄰近房屋的窗戶看到一棟受損的房屋。(歐新社)
巴勒斯坦衛生部表示，以色列軍隊今天黎明前在其占領的約旦河西岸發動突襲，射殺了2名巴勒斯坦人。圖為9月24日約旦河西岸城市圖勒凱爾姆附近的Nur Shams難民營中，一名居民從鄰近房屋的窗戶看到一棟受損的房屋。(歐新社)

巴勒斯坦衛生部表示，以色列軍隊今天黎明前在其占領的約旦河西岸（West Bank）發動突襲，射殺了2名巴勒斯坦人。以色列軍方證實，他們在當地進行了「反恐」行動。

法新社報導，自去年初以來，以巴衝突中的暴力事件劇增，尤其是在約旦河西岸。自19日以來，已有8名巴勒斯坦人在以色列跨境行動中喪生。

巴勒斯坦衛生部指出，在約旦河西岸城鎮圖卡瑞姆（Tulkarem），「2名巴勒斯坦人被以色列實彈攻擊擊中頭部而死亡」。

以色列軍方提及，在該城鎮附近努爾沙姆斯（Nur Shams）難民營發生的衝突中，一名士兵「被槍彈碎片擊中，受中度傷害」。

巴勒斯坦衛生部確認兩名死者的身分為22歲的阿里（Osaid Abu Ali）和32歲的達加什（Abd al-Rahman Abu Daghash）。

巴勒斯坦囚犯協會（Palestinian Prisoners Club）代表阿尼默（Ibrahim al-Nimer）指稱，「兩名（死者）都是平民」。

阿尼默告訴法新社：「軍隊在凌晨2時過後進入難民營…毀壞營地中街道和拆毀一些房屋。」

以色列軍方則說，他們拆除了一棟建築物內的「行動指揮中心」，並發現大量爆炸裝置。

以色列軍方在聲明中提到：「在行動期間，可疑分子向部隊開火並投擲爆炸裝置，部隊以實彈回應。」

巴勒斯坦 以色列

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